Yeni Malatyasporlu futbolculara değişen kurallar anlatıldı BTC Turk Yeni Malatyasporlu futbolculara, TFF Hakem Eğitimcisi ve Üst Klasman Gözlemcisi Doç.

BTC Turk Yeni Malatyasporlu futbolculara, TFF Hakem Eğitimcisi ve Üst Klasman Gözlemcisi Doç. Dr. Sürhat Müniroğlu tarafından 2019-2020 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin seminer verildi.

Süper Lig’in 3. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren BTC Turk Yeni Malatyaspor’da yapılan idmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular seminere katıldı. Futbolculara, TFF Hakem Eğitimcisi ve Üst Klasman Gözlemcisi Doç. Dr. Sürhat Müniroğlu tarafından 2019-2020 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin seminer verildi.

Seminerin futbolculara değişen kurallarla ilgili bilgi verme amaçlı olduğunu belirten Sportif Direktör Ali Ravcı, faydalı bir toplantı olduğunu söyledi.

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