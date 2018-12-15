0553 313 94 23

Yeni Malatyasporlu futbolcular taraftarlarla buluştu

- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek:"Bana göre Anadolu takımları güçlü olursa 4 büyük de o kadar güçlü olur. Futbol marka değerini arttırmak için Anadolu takımlarının güçlü olması lazım"

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:24
Yeni Malatyasporlu futbolcular taraftarlarla buluştu


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Takımın kalecisi Farnolle ile oyuncular Murat Yıldırım, Eren Tozlu ve Murat Akça, kentte bulunan bir alışveriş merkezi içerisinde yer alan takımın mağazasında taraftarlarla buluştu.

Forma ve atkıları imzalayan futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

İmza gününe katılan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'de dikkati çeken bir takım olduklarını söyledi.

Anadolu takımları içinde yükselişte olduklarını ifade eden Gevrek, şöyle konuştu:

"Anadolu takımlarının güçlü olması lazım. Bana göre Anadolu takımları güçlü olursa 4 büyük de o kadar güçlü olur. Futbol marka değerini arttırmak için Anadolu takımlarının güçlü olması lazım. Biz sadece Malatya'nın değil bölgenin takımı olmak istiyoruz. Bu anlamda da projelerimiz, çalışmalarımız var. "

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:24
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek
  3. Futbol
  4. imza günü
  5. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD İçişleri Bakanı Zinke de görevinden ayrılıyor
    1. ABD İçişleri Bakanı Zinke de..
    2. Malatya'da 3.2 şiddetinde deprem!
    3. Türkiye'nin operasyonu Yunanistan'ı..
    4. Mezarlık yakınında uğradığı silahlı..
    5. TMV Şibirgan Afgan-Türk Erkek..
    6. İşte kabızlığa çare
    7. İsrailli Siyonist generalden itiraf:..
    8. "Sınırlarımızı korumak için her türlü..
    9. Kocaeli'de kayak merkezi yolunda kaza:..
    10. Fenerbahçe, Ersun Yanal'la ilk..
    11. Kabak tadı verdi deriz fakat kabak çok..
    12. 'Resmi kumarın' adresini soranlardan..
    13. İşte trafik magandaları!
    14. Yeni Malatyasporlu futbolcular..
    15. Michael Lang'dan Beşiktaş itirafı: 32..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Stresli insanlar daha çok grip oluyor
    18. Abdullah Gül, hangi isimlerle bir..
    19. Paris'te gözaltı sayısı 95'e çıktı
    20. Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak