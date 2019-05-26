Yeni Malatyaspor'dan tarihi başarı! UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Süper Lig ekiplerden Evkur Yeni Malatyaspor, ligi beşinci sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'i 5. bitirerek gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazandı. Ligin son haftasında sahasında Bursaspor'u konuk eden sarı-siyahlı ekip, karşılaşmayı 2-1 kaybetmesine karşın, puan durumunda aralarında 2 puan fark olan Antalyaspor'un da Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetmesiyle ligi 47 puanla 5. olarak tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın almasıyla lig beşincisi Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde etti. Süper Lig'deki ikinci sezonunu geçiren sarı-siyahlı takım, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme turlarından başlayacak ve gruplara kalmak için yarışacak.

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