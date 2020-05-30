  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Yeni Malatyaspor'da yeni test sonuçları açıklandı

BTC Turk Yeni Malatyaspor, iki gün önce corona virüs testleri pozitif çıkan 5 kişinin yeni testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 23:49:00 -
Yeni Malatyaspor'da yeni test sonuçları açıklandı

Süper Lig ekiplerinden BTC Turk Yeni Malatyaspor, iki gün önce corona virüs testleri pozitif çıkan 5 kişinin yeni testlerinin negatif çıktığını açıklarken, bir futbolcunun tedavi sürecinin ise devam ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü pozitif vakalarımıza yönelik tekrar test, 30 Mayıs Cumartesi günü ise pozitif vakalar dahil tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Pozitif vakalarımızın 2 testi üst üste negatif olmak üzere tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. 22 Mayıs'ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda takımımız, gruplar halinde çalışmalarına tekrar başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı