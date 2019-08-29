0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor'da sponsorluk anlaşması

- Sarı-siyahlı kulüp, kripto para alım satım platformu BtcTurk ile 1 yıllık isim ve göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı- Anlaşma kapsamında Malatya temsilcisi 2019-2020 sezonunda BtcTurk Yeni Malatyaspor ismini kullanacak ve yaklaşık 7,5 milyon lira gelir sağlayacak- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek:- "Bu anlaşmayla BtcTurk Yeni Malatyaspor inşallah daha da güçlü olacak. Daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz"

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:35
Yeni Malatyaspor'da sponsorluk anlaşması


İSTANBUL (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü, kripto para alım satım platformu BtcTurk ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Zincirlikuyu'daki Raffles Hotel'de gerçekleştirilen imza törenine Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, sarı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Aziz Yalçınkaya, Burak Çakır, Hakkı Çelikel ve Nusret Çaylak katıldı.

Anlaşma kapsamında sarı-siyahlı ekip, 2019-2020 futbol sezonunda BtcTurk Yeni Malatyaspor adını kullanacak. Ayrıca forma göğüs sponsoru da BtcTurk olacak. Anlaşmayla Yeni Malatyaspor, performansa bağlı olarak 7,5 milyon liralık bir gelir sağlayacak.

İmza töreninde açıklamada bulunan başkan Adil Gevrek, "Bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Futbolun marka değerini artırmak için böyle iş birlikleri yapmamız lazım. Bu anlaşmayla BtcTurk Yeni Malatyaspor inşallah daha da güçlü olacak. Daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Anlaşmanın altyapı çalışmalarını da kapsayan bir paket olduğuna değinen Gevrek, "Anlaşmamızın süresi 1 yıl ama inşallah uzun vadeli bir iş birliği olur. Türk futbolu adına da önemli bir imza atıyoruz. Biz normalde transferde imza atarken para veriyorduk şimdi imza atıp para alıyoruz. Hep para ödemek için değil biraz da para almak için imza atmak lazım. Anlaşmamız bir paket halinde. Yaklaşık 7,5 milyon liralık bir paket. İlk 6'ya girersek bonus var. Altyapıya da yatırım yapılacak." ifadelerini kullandı.

Adil Gevrek, transfer döneminin sürdüğüne değinerek, eski futbolcuları Danijel Aleksic'in gündemlerinde olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine, "Bugün bir transfer yaptık. BtcTurk'ü kadromuza kattık. Transfer sezonunun bitmesine yaklaşık 1 hafta var. Bizde transfer son güne kadar bitmez ama bu transferin bize uyum sağlayacak bir isim olması lazım. Aleksic bizim eski oyuncumuzdu. Kendisi takımından ayrılıyor. Bizim için kıymetli ve değerli bir oyuncu. Gelirse değerlendirebiliriz." şeklinde görüş belirtti.


- Güneri: "Bu anlaşma dünyada bir ilk"


BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri ise dünyada ilk defa bir kripto para alım satım platformu ile profesyonel bir spor kulübünün isim sponsorluğunda bir araya geldiğini söyledi.

Firmalarının Türkiye'nin ilk dünyanın da 4. kripto para alım satım platformu olduğunu aktaran Güneri, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde ses getirecek önemli anlaşmaya imza atıyoruz. Dünyada ilk defa kripto para alım satım platformu ile profesyonel bir spor kulübü isim sponsorluğunda bir araya geliyor. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Türk sporuna ve Türk futboluna güveniyoruz. Özellikle önümüzdeki dönemde sporda çok farklı bir trendin geldiğini düşünüyorum. Finansal Fair Play'in hayatımıza girmesiyle orta ve uzun vadeli planı, hedefi ile beklentileri olan ve buna uygun adımları atmakta istekli kulüplerin çok daha farklı yerlere geleceğini, daha büyük başarılara imza atacağını, kısa vadeli bütçelerle parlayıp sönen başarılar değil, uzun vadeli, kalıcı, altyapısıyla hem kulübüne hem de ülkesine faydalı olacak kulüplerin önünün açıldığını düşünüyorum. Bunu da BtcTurk ve Yeni Malatyaspor iş birliğiyle fırsata dönüştürmek istiyoruz. Bugünden sonra iş birliğimizle Finansal Fair Play'i ön planda tutan, gelecekle ilgili somut vizyonu, planı ve beklentileri olan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un büyük başarılara imza atacağını, iş birliğimizin çok daha uzun yıllar farklı boyutlara taşınarak süreceğini düşünüyorum."

Özgür Güneri, Yeni Malatyaspor ile gelecek dönemde kripto parayla alım satım, transfer yapma, başarı primlerinin ödenmesi gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçireceklerini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:35
  1. BtcTurk
  2. BtcTurk Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG
  5. SÜPERLİG
  6. Yeni Malatyaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanlığı’na Süslü atandı
    1. Zonguldak İl Jandarma Alay..
    2. Başkan Altay: “Konyaspor’a destek..
    3. BEÜ’de Biyogeribildirim tedavisine..
    4. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne 16..
    5. Milletvekili Dülger’in 30 Ağustos..
    6. AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti..
    7. Esenyurt’ta telefoncuya tekme tokat..
    8. Türk Hava Kuvvetleri’nin uçuş ekibi..
    9. Bellona Kayseri Basketbol’da 8 oyuncu..
    10. Çanakkale'de 147 düzensiz göçmen..
    11. Trafik tartışmasında hamile kadın..
    12. Türkiye’nin çobanları bu fuarda..
    13. Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü
    14. 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı
    15. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı
    16. Altun: “Vatan, millet ve bayrak..
    17. (Özel) Devletin en güzel..
    18. Şahin’den 30 Ağustos mesajı
    19. Amed Sportif Faaliyetler Ramazan..
    20. HDP’ye ders veren Soylu’ya yeni..
    21. Güney Kore'de eski Devlet Başkanının..
    22. Hindistan'dan Cammu Keşmir'de "50 bin..
    23. Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda
    24. Kütahya’da küçükbaş hayvan sayısı 483..
    25. Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna..
    26. Finike’de pastahane ve fırınlar..
    27. Bakan Pekcan açıkladı! 17 ülkede..
    28. Yeni Malatyaspor’da sponsorluk..
    29. Belgesellerdeki izledikleri hayvanları..
    30. Başkan Sever müjdeyi verdi
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı