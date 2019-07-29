Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmasının ardından taktik çalışması ve çift kale maç yaptı. Malatya'daki çalışmalarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, bu akşam İstanbul'a gidecek. Malatya ekibi İstanbul'da yarın sabah yapacağı antrenman sonrası akşam uçağıyla Slovenya'ya hareket edecek.

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