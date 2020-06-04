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Spor

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-04 22:15:54 -
Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor


MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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