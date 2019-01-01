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Yeni Malatyaspor'a Kongolu golcü

Süper Lig'in flaş ekiplerinden biri olan Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarına başladı. Doğu ekibi, hücum hattı için İsrail'in Bnei Yehuda takımında forma giyen Mavis Tchibota Dufounou ile görüşüyor.

01 Ocak 2019 Salı 16:29
Yeni Malatyaspor'a Kongolu golcü

Evkur Yeni Malatyaspor, forvet hattını güçlendirmek için aradığı ismi Kongo’da buldu. Sarı-kırmızılılar, İsrail’in Bnei Yehuda takımında forma giyen Mavis Tchibota Dufounou ile ilgileniyor.

Süper Lig'in ilk yarısında 29 puan toplayan ve kendine üçüncü sırada yer bulan Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları hız kazandı.

Bu sezon 6 gol attı

Teknik Direktör Erol Bulut’un verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, listelerindeki oyuncularla ön görüşme yapıyor. Özellikle birkaç mevki için arayış içerisinde olan sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Kongolu oyuncu Mavis Tchibota Dufounou’yu gündemine aldığı öğrenildi. 

İsrail'in Bnei Yehuda Tel Aviv takımıyla 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.77 boyundaki futbolcu, sol kanadın yanı sıra forvette de görev yapabiliyor. Sol ayağını iyi kullanan Tchibota, ligde görev aldığı 14 karşılaşmada bin 153 dakika sahada kalırken, takımına 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:29
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Mavis Tchibota Dufounou

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