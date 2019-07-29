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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tura inanıyor

- Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi eleme turuna katılan ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile ilk maçta 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, deplasmanda turu geçmeyi hedefliyor- Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel:- "Slovenya'dan galip gelerek turu geçeceğiz. Hedefimiz değişmedi, UEFA'da gruplara kalacağız"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tura inanıyor


MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi eleme turuna katılan ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile ilk maçta 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, deplasmanda turu geçeceğine inanıyor.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, ligi 5. sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi eleme turunda mücadele etmeye hak kazanarak ilk maçını oynadı.

Malatya'nın 16 yıl sonra bir takımı Avrupa kupalarında boy gösterdi. Malatya ekibi, ikinci eleme turunda Yeni Malatya Stadı'nda konuk ettiği Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.

Turu rövanş maçına bırakan sarı-siyahlılar, deplasmanda turu atlayarak üçüncü eleme turunda mücadele etmeyi hedefliyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da ilk kez mücadele ettiklerini belirtti.

Aldıkları sonucun dezavantajlı gibi görünse de turu geçeceklerine yürekten inandıklarına dikkati çeken Çelikel, şunları söyledi:

"Takım tam anlamıyla hazır olmasa da yeni transferlerimizin sahada gösterdiği performans gerçekten bizleri memnun etti. Tüm futbolcu kardeşlerimiz ellerinden geleni yaptı ve yapmaya devam edecek. Yeni Malatyaspor olarak Slovenya'dan galip gelerek turu geçeceğiz. Hedefimiz değişmedi UEFA'da gruplara kalacağız inşallah. Taraftarlarımıza, Malatyalı hemşehrilerimize ve tüm futbolseverlere grup maçlarına kadar seyri güzel mücadeleler izleteceğiz."


- "3-4 futbolcuyla görüşüyoruz"


Çelikel, kendisinin de yer aldığı transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Sezonu erken açtıkları için transferde ellerini çabuk tuttuklarını dile getiren Çelikel, şöyle konuştu:

"Turu geçersek en az 2 oyuncu daha UEFA listeye eklenecek ve önemli katkılarda bulunacak. Biz sezona erken başladığımız için acil transferler yaptık. Her zaman söylediğimiz gibi bu futbolcuları daha önce de izledik ve takıma faydası olacağına inandığımız isimlerdi. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takıma katkı sağlayacak, ekonomi politikamızı değiştirmeyeceğimiz 3-4 futbolcuyla görüşmelerimiz sürüyor. Bunlar forvet, sol bek ve orta saha. Belki bir stoper daha alabiliriz. Yapılan görüşmelerde sona geldik ve yakın zamanda açıklayacağız inşallah."


- "Ligde hedef en az 5'incilik"


Geçen sezon 47 puan toplayarak ligi 5. sırada bitirdiklerini hatırlatan Çelikel, bunun çoğu kesimi şaşırttığını aktardı.

Hakkı Çelikel, elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını ve ayakları yere sağlam basarak ilerlerdiklerinin altını çizerek, bu sezon da aynı şekilde yol alacaklarını söyledi.

Bazı noktalarda asla tavizlerinin olmadığına dikkati çeken Çelikel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aldığımız sonuçlar sürpriz değil. Kulübü iyi yöneten bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Ben yeni dahil oldum ama elimden geleni daha iyiye gitmek için yapacağım. Bu sezon hedefimiz ise yine en az 5'incilik. Çıtamızı yüksek tutacağız ve buna göre mücadele edeceğiz. İki yıldır Süper Lig'de mücadele ediyoruz ama ciddi tecrübeler edindik. Biz yönetim olarak ekonomik anlamda sınırlarımızı biliyoruz ve bunu aşmamaya gayret ediyoruz. Hem transferlerde hem de diğer konularda ekonomik olarak kimseye taviz vermiyoruz. Böyle olunca da ne futbolcu ödemesi gecikiyor ne de oyuncunun kafasına bir şey takılıyor. Aynı doğrultuda, doğru transferlerle bu sezon da iyi bir başarı göstereceğimize inanıyorum."


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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
  1. Futbol
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  3. Transfer çalışmaları
  4. UEFA
  5. Yeni Malatyaspor

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