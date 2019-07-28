0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor tur hesapları yapıyor

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:46
Yeni Malatyaspor tur hesapları yapıyor

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Çift idman temposuyla hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmazken,Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın rövanş maçı için kadroda iki değişikliğe gideceği öğrenildi.


Avrupa sahnesinde ilk maçına geçen hafta çıkan Yeni Malatyaspor ikinci maç için kendisine yarayan bir skorla turu geçmenin hesaplarını yapıyor. İlk maçta sahasında Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, 1 Ağustos’ta Slovenya’da oynanacak olan rövanş karşılaşmasında istediği skoru alarak bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor.


Bu doğrultuda hazırlıklarının ilk günlük çalışmasını Malatya’da yapan sarı kırmızılı ekip, hazırlıklarına Slovenya’da devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Remzi Çayır: İnfaz yasasında adaletli değişiklik yapılmalı
    1. Remzi Çayır: İnfaz yasasında adaletli..
    2. OSTİM TEKNOPARK’a dört dörtlük..
    3. Türkiye dış ticarette "kadın..
    4. Suriyeli üreticilerden Türkiye'deki..
    5. Cep telefonları çocuklar için daha..
    6. Ticari kredilerde 2-3 puan düşüş..
    7. Maltepe’de bir dünya üniversitesi..
    8. NASA'nın TESS uydusu keşif görevinin..
    9. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş..
    10. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden önemli..
    11. Sokak hayvanları için kermes
    12. Osmanlı kültürüyle Akçakoca meydanı..
    13. Pakize Teyze’ye Büyükşehirden yardım..
    14. İzmit’tin emeklilerine kanser taraması..
    15. SpaceX kargo mekiğini Uluslararası..
    16. Tercihte son 2 gün! Burslarıyla..
    17. Araban yerli domates hasadı başladı
    18. Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk..
    19. Planörler Bandırma’da yarıştı
    20. Armanın peşinde bir ömür
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek