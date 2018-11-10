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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: 5-0'ı biz de beklemiyorduk

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 5-0 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 02:32
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: 5-0'ı biz de beklemiyorduk

Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Malatyaspor 5-0 Trabzonspor maç sonu Erol Bulut'un açıklamaları

"5-0'I BEKLEMİYORDUK"

"Maçtan önce söyledik. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyorduk. 5-0'ı ben de beklemiyordum. Daha zor geçeceğini düşünüyordum. 2-0'dan sonra rakibin pozisyonları vardı ayrıca."

"MÜKEMMEL BİR MAÇ OLDU"

"Bizim adımıza mükemmel bir maç oldu. Muhteşem taraftarımızla birlikte kazandık. İyi çalıştık ve iyi bir maç çıkardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bu şekilde devam ederiz."

"İYİ OYUN MAÇ KAZANDIRIR, İYİ DEFANS HEDEFE ULAŞTIRIR"

"Herkes ofansif futbolu sever. Taraftarın, hocanın, futbolcunun da hoşuna gider. Bu hafta söylediğim bir söz var. İyi oyun size maçı kazandırır. İyi defans sizi hedefinize ulaştırır. Önce defansı iyi yapacaksınız, ondan sonra yakaladığınız pozisyonları değerlendirerek maçı kazanmaya çalışacaksınız."

Erol Bulut, adının Fenerbahçe ile anıldığı belirtilerek yöneltilen soru üzerine de "Ben şu an Malatyaspor'un hocasıyım. Burada hedeflerimiz var. O hedefleri başarmak istiyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bunu en iyi şekilde götürmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 02:32
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Erol Bulut
  3. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut
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