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Aktüel Yeni Malatyaspor sevdalısı "Maço Baba" ve Fatma nine, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Yeni Malatyaspor sevdalısı "Maço Baba" ve Fatma nine, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya'da yaşayan 76 yaşındaki Fatma Mutlu ile 64 yaşındaki Orhan Mutlu çiftinin tercihi, kendilerini konu alan "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraf oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:58:23 -
Yeni Malatyaspor sevdalısı "Maço Baba" ve Fatma nine, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor sevdalısı Fatma Mutlu ile Orhan Mutlu çifti, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanşehir ilçesinden Yeni Malatya Stadı'na gelerek sarı-siyahlı takımı hiçbir maçta yalnız bırakmayan 76 yaşındaki Fatma Mutlu ile tribünlerde "Maço Baba" olarak bilinen 64 yaşındaki Orhan Mutlu, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Mutlu çifti, fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Çift, spor kategorisinde kendilerini konu alan Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış", haber kategorisinde de Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" fotoğrafına oy verdi.

Orhan Mutlu, fotoğrafların hepsini beğendiğini belirterek, "Oylamada spor kategorisinde bulunan 'Futbol özlemi' başlıklı fotoğrafımızı çok beğeniyoruz. Anadolu Ajansına bizi dünyaya duyurduğu için teşekkür ederiz. Koronavirüs nedeniyle maçlara gidemiyoruz ve çok sıkılıyoruz. Maçları ve stadı özlüyoruz. Oylamayı yakından takip ediyoruz. Fotoğrafı çeken Okan Coşkun kardeşimize de bu güzel fotoğraftan dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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