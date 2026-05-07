  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sahaya sürecek o ismi üstelik... Mourinho'nun gözü Trabzonspor'da Kriz anlarında iletişim sürdürülebilecek! TÜRKSAT’tan uydu destekli ‘Robotik Platform’ Bomba gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptu Türkiye savunmada bombaları bir bir patlatıyor: Şimdi de GÖKBÖRÜ sahaya sürüldü Hristiyanlar, Stockholm Sendromu yaşıyor: Batı tam bir Yahudi körü! CHP’li belediye kaçakçı çıktı! Suçüstü basıldılar Bu telefonu alanlar yaşadı! O marka kullanıcılarına geri ödeme yapacak
Aktüel
11
Yeniakit Publisher
Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşüyor! O ilimizde 'yayla muzu' mesaisi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşüyor! O ilimizde 'yayla muzu' mesaisi

Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşen bir bitki çok konuşuluyor...

#1
Foto - Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşüyor! O ilimizde 'yayla muzu' mesaisi

Baharın gelişiyle birlikte Muş'un yüksek rakımlı dağlarında 'yayla muzu' hareketliliği başladı! Bölge halkının 'uçkun' veya 'ışgın' olarak bildiği, ekşimsi tadı ve muz gibi soyulan kabuğuyla ünlenen bu mucizevi bitki, zorlu tırmanışların ardından sofralara ulaşıyor. Sadece bir lezzet değil, aynı zamanda şifa deposu oluyor.

#2
Foto - Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşüyor! O ilimizde 'yayla muzu' mesaisi

Muş'un Hasköy ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bölgede "yayla muzu" olarak bilinen uçkun (ışgın) bitkisini toplamak için yüksek rakımlı dağlara çıkıyor.

#3
Foto - Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşüyor! O ilimizde 'yayla muzu' mesaisi

Baharın gelmesiyle birlikte başlayan uçkun mesaisi, zorlu arazi şartlarına rağmen yoğun şekilde devam ediyor.

#4
Foto - Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşüyor! O ilimizde 'yayla muzu' mesaisi

Ekşimsi tadıyla bilinen ve kabuğu muz gibi soyularak tüketildiği için "yayla muzu" olarak adlandırılan uçkun, yöre halkı tarafından hem sofralarda tüketiliyor hem de satışa sunularak gelir kapısı haline geliyor.

#5
Foto - Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşüyor! O ilimizde 'yayla muzu' mesaisi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da doğayla iç içe zorlu bir mesaiye giren vatandaşlar, hem geleneklerini yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

#6
Foto - Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşüyor! O ilimizde 'yayla muzu' mesaisi

Zengin vitamin içeriğiyle vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir, halsizliğe iyi gelir.

#7
Foto - Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşüyor! O ilimizde 'yayla muzu' mesaisi

Lifli yapısıyla sindirimi kolaylaştırır, mideyi rahatlatır ve kabızlık problemine karşı etkili olduğu belirtilmektedir. Antioksidan kapasitesi yüksek olan bu bitki, serbest radikallerle savaşarak kanserli hücrelerin gelişimini önlemeye destek olabilir.

#8
Foto - Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşüyor! O ilimizde 'yayla muzu' mesaisi

Kan şekerini dengeler ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabilir.

#9
Foto - Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşüyor! O ilimizde 'yayla muzu' mesaisi

İçerdiği K vitamini ile kanın pıhtılaşmasını sağlar ve yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir.

#10
Foto - Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşüyor! O ilimizde 'yayla muzu' mesaisi

Kaynaklar: Keshavarzi, Z., Shakeri, F., Maghool, F., Jamialahmadi, T., Johnston, T. P., & Sahebkar, A. (2021) A review on the phytochemistry, pharmacology, and therapeutic effects of Rheum ribes. Binici, H. İ. (2025). Antioxidant and bioactive potential of Rheum ribes L. flowers: A comprehensive study on secondary metabolites and volatile compounds. Journal of Agricultural Sciences, 31(3), 690-695.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın ayarı sonrası tutuştular! Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
Gündem

Erdoğan'ın ayarı sonrası tutuştular! Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resti sonrası Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica'dan dikkat çeken açık..
Cüneyt Özdemir hayranlığını gizlemedi
Gündem

Cüneyt Özdemir hayranlığını gizlemedi

A 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na hayran kalan gazeteci Cüneyt Özdemir "Düşman çatlatan fuar" ifadelerini kullandı...
Selvi: Cami düşmanlığı Saadet’e mi kaldı? Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları kötekle kovalar!
Gündem

Selvi: Cami düşmanlığı Saadet’e mi kaldı? Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları kötekle kovalar!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın “Şule Aydın ile tatava yok” programında sarf ettiği “En fazla ihtiyacımız olan şey; dünyanın e..
Netanyahu ve Trump'tan flaş İran açıklaması
Dünya

Netanyahu ve Trump'tan flaş İran açıklaması

Açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor. Eğer şimdi bir anlaşmaya yanaşmazlarsa..
Ekrem'in kasalarının özel jet trafiği
Gündem

Ekrem'in kasalarının özel jet trafiği

Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasaları Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’ın özel jet ile defalarca birlikte uçtuğu belgelendi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23