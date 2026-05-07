Yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor, kendiliğinden paraya dönüşüyor! O ilimizde 'yayla muzu' mesaisi
Baharın gelişiyle birlikte Muş'un yüksek rakımlı dağlarında 'yayla muzu' hareketliliği başladı! Bölge halkının 'uçkun' veya 'ışgın' olarak bildiği, ekşimsi tadı ve muz gibi soyulan kabuğuyla ünlenen bu mucizevi bitki, zorlu tırmanışların ardından sofralara ulaşıyor. Sadece bir lezzet değil, aynı zamanda şifa deposu oluyor.
Muş'un Hasköy ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bölgede "yayla muzu" olarak bilinen uçkun (ışgın) bitkisini toplamak için yüksek rakımlı dağlara çıkıyor.
Baharın gelmesiyle birlikte başlayan uçkun mesaisi, zorlu arazi şartlarına rağmen yoğun şekilde devam ediyor.
Ekşimsi tadıyla bilinen ve kabuğu muz gibi soyularak tüketildiği için "yayla muzu" olarak adlandırılan uçkun, yöre halkı tarafından hem sofralarda tüketiliyor hem de satışa sunularak gelir kapısı haline geliyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da doğayla iç içe zorlu bir mesaiye giren vatandaşlar, hem geleneklerini yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Zengin vitamin içeriğiyle vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir, halsizliğe iyi gelir.
Lifli yapısıyla sindirimi kolaylaştırır, mideyi rahatlatır ve kabızlık problemine karşı etkili olduğu belirtilmektedir. Antioksidan kapasitesi yüksek olan bu bitki, serbest radikallerle savaşarak kanserli hücrelerin gelişimini önlemeye destek olabilir.
Kan şekerini dengeler ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabilir.
İçerdiği K vitamini ile kanın pıhtılaşmasını sağlar ve yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir.
