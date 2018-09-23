Yeni Malatyaspor ligde kalmaya kararlı

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Gündüz, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 3 puanla taraftarlarını sevindirdiklerini belirtti. Ligde iki hafta kaybettikten sonra gelen Çaykur Rizespor galibiyetinin sevindirici olduğunu dile getiren Gündüz, şöyle konuştu:

"Ligde kalmak istiyorsak, sahamızdaki maçları almak zorundayız. İlerleyen haftalarda da sahamızdaki maçları almaya bakacağız. Çaykur Rizespor karşısında çok üst seviyede oyun oynamadık ama fena da değildik. Gündüz maçıydı, sıcak havada oynadık, beklediğimiz oyun temposu yoktu. Kazandık, 3 puan aldık. Ligde 10 puanla 6. sıradayız. 3 puan aldığımız için mutluyuz."

Erdal Gündüz, ligde 1 Ekim Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, taraftarları deplasmanda takımlarını desteklemeye davet etti.