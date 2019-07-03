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Yeni Malatyaspor, kamp çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Bolu’da sürdüren Yeni Malatyaspor’da Sportif Direktör Ali Ravcı, UEFA Avrupa Ligi’nin kendileri için bir tecrübe olacağını belirterek, “Sergen hocanın da dediği gibi kupayı alacak değiliz ama ilk etapta hedefimiz gruplara kalmak” dedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
Yeni Malatyaspor, kamp çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Bolu’da sürdüren Yeni Malatyaspor’da Sportif Direktör Ali Ravcı, UEFA Avrupa Ligi’nin kendileri için bir tecrübe olacağını belirterek, “Sergen hocanın da dediği gibi kupayı alacak değiliz ama ilk etapta hedefimiz gruplara kalmak” dedi.


E. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi ve yeni sezon hazırlıklarına Bolu Abant’ta bulunan bir otelde devam ediyor. Malatya’da başladıkları kamp çalışmalarının ardından Bolu’ya gelerek günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 25 Temmuz’da UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabilmek için ilk maçına çıkacak. Geçtiğimiz sezonu iyi geçirdiklerini ve Sergen Yalçın’la beraber yeni bir heyecan yakalayacaklarını belirten Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Bu sene Avrupa kupalarından dolayı lige biraz erken başlamak zorundayız. O yüzden kampımız da erken başladı. 5 günlük bir süreyi Malatya’da geçirdik. Daha sonra 1 günlük iznin ardından burada kampımıza başladık. Şuanda her şey iyi gidiyor. Sergen hocayla sezon başında anlaştıktan sonra bu sezon yeni bir heyecan, farklı bir hikaye olacak gibi. Geçen sezonu iyi bir şekilde bitirdik. Özellikle son 5 haftamız hem tempolu hem de Avrupa kupalarından dolayı heyecanlı geçti. Bizim için Avrupa kupaları yeni bir deneyim olacak. Hem bir tecrübe olacak. Daha önce Malatya şehri Malatyaspor’la heyecan yaşamıştı. Uzun bir aradan sonra ikinci bir heyecanı taraftarlarımıza yaşatacağız. İnşallah bizim için her şey iyi gider. Gruplara kalabilmek için 3 etabı da geçmek zorundayız” dedi.



“Yeni transferlerimiz var”


Takımın yavaş yavaş oluşmaya başladığını ve eksiklerle birlikte transfer çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Ravcı, “Yeni transferlerimiz var. Bu arada eksiklerimiz de var. Başkanımız, yönetim kurulumuz, transfer komitesi yeni oyuncuların aramıza katılması için büyük çaba sarf ediyorlar. Çünkü bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Ama şu an itibariyle iyi bir çalışma ortamımız var. Eksik oyuncularımız olmasına rağmen her şey iyi gidiyor. En kısa zamanda eksik olan bölgelerimize de transferlerimiz yapıp çok daha hazır bir şekilde bu maçlara girmiş oluruz. Bu ayın 25’inde ilk maçımızı oynayacağız. Slovenya yada Letonya takımlarından biriyle eşleşeceğiz. Umarım yeni sezon hem bizim için hem de bütün takımlar için kazasız, belasız, sakatlıksız ve taraftarların zevk alacağı bir sezon geçiririz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
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