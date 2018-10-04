Yeni Malatyaspor kalecisinden Sivasspor'a gözdağı!

Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecekleri maçta galip gelmek istediklerini söyledi.

Farnolle, deplasmanda oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasında takım arkadaşları gibi gerekeni yaptığını belirterek, dış sahada aldıkları 1 puanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bu sezon takım olarak iyi gittiklerini aktaran Farnolle, "Ligi en yüksek yerde bitirmek için çalışıyoruz. Ligi geçen yıl bitirdiğimiz yerin daha üstünde tamamlamak istiyoruz. Sivas karşısında hedefimiz 3 puan almak. Bu maç önemli, derbi niteliğinde. İyi hazırlanarak, karşılaşmadan 3 puan almayı düşünüyoruz." diye konuştu.