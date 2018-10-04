THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor kalecisinden Sivasspor'a gözdağı!

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da, kaleci Fabien Farnolle, önemli açıklamalarda bulundu.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:23
Yeni Malatyaspor kalecisinden Sivasspor'a gözdağı!

Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecekleri maçta galip gelmek istediklerini söyledi.

Farnolle, deplasmanda oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasında takım arkadaşları gibi gerekeni yaptığını belirterek, dış sahada aldıkları 1 puanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bu sezon takım olarak iyi gittiklerini aktaran Farnolle, "Ligi en yüksek yerde bitirmek için çalışıyoruz. Ligi geçen yıl bitirdiğimiz yerin daha üstünde tamamlamak istiyoruz. Sivas karşısında hedefimiz 3 puan almak. Bu maç önemli, derbi niteliğinde. İyi hazırlanarak, karşılaşmadan 3 puan almayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:23
  1. Sivas
  2. Yeni Malatyaspor
  3. Fabien Farnolle

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katalan lider, Donald Trump ve Papa'dan destek istedi
    1. Katalan lider, Donald Trump ve..
    2. Belçika'da en çok kullanılan isim..
    3. Küçükçekmece'de kan donduran cinayette..
    4. Bolu'da minik öğrenciler, hastane..
    5. Avrupa Ligi maçlarının kanalı belli..
    6. O pizzacı ilk kez konuştu! Pizzaya..
    7. Sosyal medya üzerinden cinsel tacize..
    8. İngiltere'de aşırı dozda hap içince..
    9. Gaziantep'te kanalizasyonda el bombası..
    10. Ordu sahilinde şüpheli varil korkusu
    11. AK Parti seçim takvimini hazırladı!..
    12. Sakarya'da korkunç kaza! TIR 30 metre..
    13. Sigara, hamilenin bebeği için ciddi..
    14. Bülent Korkmaz: Galatasaray'ı yenmek..
    15. Profesyonel Futbol Disiplin..
    16. Devlet Bahçeli: Doğdukları güne lanet..
    17. İngiltere Milli Takımı'ndan Gareth..
    18. Fransa'ya Erdoğan Modeli! Sırada..
    19. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    20. İstanbul'da kocası tarafından satırla..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi