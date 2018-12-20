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Yeni Malatyaspor ile Süper Ligi sallayan Erol Bulut hedefini açıkladı

Gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuran Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:16
Yeni Malatyaspor ile Süper Ligi sallayan Erol Bulut hedefini açıkladı

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bundesliga'da çalışmak istiyor.

Bulut, Kicker dergisine verdiği röportajda, futbol kariyerinde birlikte çalışma fırsatı yakaladığı her teknik direktörden bir şeyler öğrendiğini dile getirdi. FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Brezilyalı teknik direktör Carlos Alberto Parreira ile Fenerbahçe'de çalıştığını hatırlatan Erol Bulut, Alman teknik direktörlerden Jupp Heynckes'ten kendine inanmayı, Felix Magath'tan ağır kondisyon çalışmasını ve Joachim Löw'den de oyuncularla teknik ekip arasında uyum sağlanmasını öğrendiğini anlattı.

"Hedeflerimizin üzerine çıktık"

"Bundesliga'da teknik direktör olarak çalışmak hedeflerimden biri." diyen Bulut, Almanya'da doğduğu ve yetiştiği için bu hayalin kendisini heyecanlandırdığını vurguladı. Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'un performansını değerlendiren Bulut, "Sezon başındaki kampı, sakatlıklar ve henüz yapılmayan transferlerden dolayı 13 oyuncuyla tamamladığımızı düşününce, o dönemdeki hedeflerimiz mütevazıydı. Geçen sezonu bitirdiğimiz gibi ilk 10 içinde olmak istiyorduk. Hedeflerimizin üzerine çıktık." diye konuştu.

"İlk 6'da yer alabiliriz"

Bulut, ara transfer döneminde bir veya iki oyuncu almaları durumunda, ligi ilk altı arasında tamamlayabileceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:16
  1. Fenerbahçe
  2. Almanya
  3. Malatya
  4. Brezilya
  5. Malatyaspor
  6. Evkur Yeni Malatyaspor
  7. Erol Bulut
  8. Bundesliga

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