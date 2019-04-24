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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da gözler Yeni Malatyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çevrildi. 0-0 sona eren ilk maçın ardından Galatasaray, rakibini deplasmanda yenerek finale kalmak istiyor. Yeni Malatyaspor ise ev sabihi olmanın avantajını kullanarak finale yükselme peşinde. Peki, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:30
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da gözler Yeni Malatyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çevrildi. 0-0 sona eren ilk maçın ardından Galatasaray, rakibini deplasmanda yenerek finale kalmak istiyor. Yeni Malatyaspor ise ev sabihi olmanın avantajını kullanarak finale yükselme peşinde. Peki, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele Aspor'dan naklen yayınlanacak.

Galatasaray 23. finalin peşinde

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda 23. kez finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Türkiye Kupası’nı 17 kez ile en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti. Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’u elemesi durumunda 23. kez final oynayacak.

Bu sezonki 4. maç

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile bu sezonki 4. maçını yapacak.

Sarı-kırmızılılar, Malatya temsilcisiyle Spor Toto Süper Lig’de 2, Türkiye Kupası’nda 1 maçta karşı karşıya geldi. Ligde Malatya’daki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul’daki rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye Kupası’ndaki maç ise 0-0 sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:30
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