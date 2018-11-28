Yeni Malatyaspor, devre arasına iyi girmek amacında





MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Ahmed Ildız ile Danijel Aleksic, ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamlamak istediklerini söyledi.

Ahmed Ildız, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk edecekleri Akhisarspor maçının hazırlıkları öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasında yenildiklerini hatırlattı.

Yaşadıkları mağlubiyeti arkalarında bıraktıklarını belirten genç orta saha oyuncusu, "Önümüzdeki Akhisarspor maçından 3 puan almak istiyoruz. İyi bir konumdayız. Şimdilik bir şey kaybettik sayılmaz. İnşallah daha iyi yerlerde olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Takımda motivasyon eksikliği veya farklı bir durumun olmadığını belirten Ahmed Ildız, şunları aktardı:

"Bizim kendi rakiplerimize karşı oynayacağımız bir 4 hafta olacak. O arada iki de kupa maçımız var. Büyük ve zorlu maçlar geçti. Bu müsabakalardan çok da iyi çıktığımızı düşünüyorum. Allah'ın izniyle önümüzdeki bu 4 maçı da alıp, ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitireceğimizi ümit ediyorum. İnşallah dediğimiz gibi olur. Allah hakkımızda hayırlısını versin."





- "Herkes herkesi yenebiliyor"





Evkur Yeni Malatyaspor'un Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic de Kasımpaşa maçında alınan mağlubiyette bireysel hata aranmaması gerektiğine değindi.

Rakiplerinin girdikleri pozisyonları değerlendirdiklerini, kendilerinin ise bunu başaramadıklarını dile getiren Aleksic, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk yarıda kalan son 4 maçı, puan tablosunda altımızda yer alan takımlarla oynayacağız ama bunlar kesinlikle küçümsenecek takımlar değil. Bu ligde neredeyse bütün takımlar aynı kalite ve seviyede. Herkes herkesi yenebiliyor. Şimdiye kadar yaptığımız gibi maçları tek tek ele alacağız. Hepsine ayrı ayrı konsantre olacağız ve kalan 4 maçta alacağımız sonuçlarla, en iyi şekilde sezonun ilk yarısını bitirmeye çalışacağız."