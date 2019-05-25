Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig Lefter Küçükanyonyadis sezonunun 34. ve son haftasında ligi 5. sırada bitirme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, ligden düşmemek için kazanmaktan başka çaresi olmayan Bursaspor'u konuk edecek. Peki, Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

Süper Lig Lefter Küçükanyonyadis sezonunun 34. ve son haftasında ligi 5. sırada bitirme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, ligden düşmemek için kazanmaktan başka çaresi olmayan Bursaspor'u konuk edecek. Peki, Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar... Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yeni Malatyaspor Bursaspor Süper Lig 34. hafta maçı yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu´nda oynanacak. Mücadele Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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