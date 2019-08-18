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Yeni Malatyaspor Başakşehir'e patladı

Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

18 Ağustos 2019 Pazar 23:44
Yeni Malatyaspor Başakşehir'e patladı

Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 23:44
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