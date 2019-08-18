Yeni Malatyaspor Başakşehir'e patladı Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ayrıntılar geliyor...

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