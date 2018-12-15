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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:00
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geride kalan 15 haftada 25 puan toplayan ve haftaya beşinci sırada giren Malatya temsilcisi, 26 puanla 3. sırada bulunan Antalyaspor'u kendi saha ve seyircisi önünde yenmek istiyor.

Öte yandan Malatya ekibinde kart cezalısı olan Aleksic ve Donald ile sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Issar Dia, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:00
  1. Antalyaspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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