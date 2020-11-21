Yeni Mac'lerde Windows çalışacak mı? Apple'dan açıklama geldi

Yaklaşık 2 hafta önce yeni M1 işlemcili Mac modellerini tanıtan teknoloji devi Apple'dan yeni açıklamalar geldi. Şirket yetkilileri, yeni Mac'lerde Windows işletim sisteminin çalışabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili konuşan Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, "Windows'un ARM versiyonunu çalıştırmayı sağlaması ve elbette x86 uygulamaların desteklenmesi için tüm çekirdek teknolojilere sahibiz." ifadelerini kullandı.

Ancak kararın Microsoft'a ait olduğunu belirten Federighi, "Kullanıcıların bu teknolojiyi Mac'lerde çalıştırmasını sağlamak için teknolojiyi lisanslamak Microsoft'un vermesi gereken bir karar. Mac'ler kesinlikle bunu destekleyebilir." şeklinde konuştu.