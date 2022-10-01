Yeni Lider'e selam olsun...
Süper Lig'de Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, Ömer Erdoğan ile yoluna devam eden Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etti. Başakşehir bu sonuçla 7 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup unvanını koruyup liderlik koltuğuna oturdu
Süper Lig'de Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, Ömer Erdoğan ile yoluna devam eden Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etti. Başakşehir bu sonuçla 7 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup unvanını korumayı başardı.
Süper Lig'de Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Medipol Başakşehir oldu.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Stefano Okaka ve 83. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Ankaragücü'nün golü 55. dakikada Başakşehir'in eski futbolcusu Tolga Ciğerci'nin penaltı vuruşuyla geldi.
Bu sezon ligde kalesinde ilk kez gol gören Başakşehir puanını 17'ye yükseltti. Ankaragücü 4 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, İstanbulspor'a konuk olacak. Başakşehir, Sivasspor'u ağırlayacak.
3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chouiar, MKE Ankaragüçlü oyuncuların yaptığı hata sonucu orta sahada kaptığı topu Okaka ile buluşturdu. Okaka, ceza sahası dışından düzgün vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
23. dakikada Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Radakovic'in kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan tehlikeyi önledi.
İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
52. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Biglia'nın ceza sahasında Emre Kılınç'a yaptığı müdahale sonucu hakem Arka Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
55. dakikada penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci topu sağ direk dibinden filelere yollayarak 1-1 beraberliği sağlarken, Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü yemiş oldu.
63. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
81. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Türüç, yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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