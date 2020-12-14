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Otomotiv Yeni Land Rover Defender’a çifte ödül
Otomotiv

Yeni Land Rover Defender’a çifte ödül

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli Yeni Land Rover Defender, dünyanın en prestijli otomotiv dergilerinden TopGear’ın “Yılın Otomobili” (Car of The Year) ve “Durdurulamaz Güç” (Unstoppable Force) ödüllerini kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:00:00 -
Yeni Land Rover Defender’a çifte ödül

Top Gear ile Land Rover “Durdurulamaz Güç” ve “Yılın Otomobili” ödüllerini kutlamak için sıra dışı bir etkinlik organize ettiler. 3 Yeni Land Rover Defender, çekme demirlerinden vince asılarak 60 metre yükseklikte 8 tondan fazla bir çekim gücüne karşı koydu. Yeni D7x alüminyum platformunun mukavemet gücünü bir kez daha kanıtlayan Yeni Land Rover Defender her yönüyle 21. yüzyılın aracı olduğunu göstermiş oldu. Yeni Land Rover Defender 2020 yılında, aralarında “Motortrend SUV of The Year”, “Autocar Best SUV 2020” ve “Parker’s Best Off-roader” gibi otomotiv dünyasının en önemli değerlendirmelerinin yer aldığı 30’dan fazla küresel ödüle layık görüldü. Öte yandan Land Rover, Aralık ayında geçerli olmak üzere Range Rover Velar’da 400 bin TL’ye 12 ay 0 faiz finansman seçeneği sunuyor. 2.0lt 180 BG ve 240 BG dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilen Range Rover Velar, Borusan Otomotiv Land Rover Yetkili Satıcıları’nda tutkunlarını bekliyor.

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