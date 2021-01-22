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Gündem Yeni korona aşıları ne zaman gelecek? İkinci koronavirüs aşıları geldi mi?
Gündem

Yeni korona aşıları ne zaman gelecek? İkinci koronavirüs aşıları geldi mi?

Yeni aşılar en zaman gelecek? Çin’den yeni koronavirüs aşıları geldi mi? Çin’en getirilen birinci parti aşıları yapılmaya devam edilirken ikinci parti korona aşılarının ne zaman geleceği de merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika yeni korona aşılarına ilişkin açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 14:48:00 - 2021-01-22 15:15:11
Yeni korona aşıları ne zaman gelecek? İkinci koronavirüs aşıları geldi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşılarına ilişkin olar “İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek." dedi. Erdoğan, restonlarların açılmasına ilişkin ise, "Kabine toplantısında bunu yeniden ele alacağız. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir." dedi.

Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.

Şimdiye kadar kaç kişi korona aşısı oldu?

Sağlık Bakanlığı aşı sayacındaki son verilere göre 22 Ocak 2021 saat 15:11 itibariyle Türkiye’de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 1 milyon 182.659’ye ulaştı. Canlı aşı takibi için tıklayın

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