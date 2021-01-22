Yeni korona aşıları ne zaman gelecek? İkinci koronavirüs aşıları geldi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşılarına ilişkin olar “İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek." dedi. Erdoğan, restonlarların açılmasına ilişkin ise, "Kabine toplantısında bunu yeniden ele alacağız. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir." dedi.

Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.

Şimdiye kadar kaç kişi korona aşısı oldu?

Sağlık Bakanlığı aşı sayacındaki son verilere göre 22 Ocak 2021 saat 15:11 itibariyle Türkiye’de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 1 milyon 182.659’ye ulaştı. Canlı aşı takibi için tıklayın