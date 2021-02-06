Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısımlarının aşılanması için gerekiyor. Aşılama çalışmaları sürerken İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları ortaya çıktı. Söz konusu mutasyonlar ülkemizde de görüldü. Mutasyonlu virüsün bulaşıcılığının daha yüksek olduğu söyleniyor. Peki, yeni yasaklar gelir mi?

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Koronavirüs yeni kısıtlamaları

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutasyonlu virüs ve kısıtlamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlhan, “ ‘Farklı kısıtlamalar olabilir mi?' bunu düşünmek gerekiyor. Mutasyonun yoğun olduğu yerler varsa bu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir elbet; ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Türkiye'nin her yerinde var. Bir ilçede, bir mahallede görülmüş olsa oranın karantina altına alınması söz konusu olabilir; ama bu vatandaşlarımız içinde tedavileri evlerde ve hastanelerde sürenler var. Zor bir dönemden geçiyoruz, bazı esnaf grubumuz zorlanıyor, insanlarımız evde kalmaktan sıkıldı. Ama şimdi kısıtlamaları gevşetmenin zamanı değil, hepimizin de şahit olduğu üzere. Kurallara uymazsak mutant virüsün her ilde yayılımı söz konusu olur" dedi.