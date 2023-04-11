Yeni kanser ilaçları yüz güldürüyor ama hemen bu iki belirtiyi kontrol edin! Kanserin en erken belirtisiymiş

Kanser çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alıyor. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kanserin zararlarını azaltmak ve tedavi sürecinin daha etkili ilerlemesini sağlamak için erken teşhis büyük önem taşıyor. Bilinmeyen kanser belirtilerini fark edip erkenden bu tehlikeli hastalığı erken teşhis ederek hayatınızı kurtarabilirsiniz.

71 yaşındaki emekli bankacı Güven Alkurt'a 2016'da ileri evre akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Alkurt'un tedavisine başlayan Prof. Dr. Başak Oyan Uluç, "Akciğerde kitlesi vardı. Beyinde tek metastaz olduğu için hastamız o dönemde cerrahi olabilme şansı oldu. Geldiğinde genel durumu iyiydi ama nöbet geçirerek gelmişti. Ona yönelik epilepsi ilaçları kullanıyordu. Biz tetkiklerini yaptıktan sonra aslında hem beynindeki kitlesini hem de akciğerdeki kitlesini opere ettirdik. Ardından da koruyucu amaçlı kemoterapi başladık. Kemoterapiden sonra tekrar beyinde metastaz oldu" dedi.

"Akciğer kanseri alanında gelişmeler çok hızlı ilerliyor"

Kemoterapiden sonra tekrar beyinde metastaz oldu. Bu defa, akıllı ilaçlar ve immünoterapi tedavisi verildiğini belirten Uluç şunları söyledi:

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"Dolayısıyla immünoterapi aldıktan sonra kanda herhangi bir kanser hücresi kalmadı. Çünkü o immünoterapi vücudun bağışıklık bağışıklık sistemiyle birlikte kandaki bütün hücreleri yakalayarak tabizi caizse bir pirana balığı gibi kanseri yok ediyor. İki yıl tedavisi tamamlandı. 2020 yılında. Ve ondan sonra üç senedir de hastamızı ilaçsız bir şekilde ve hiçbir hastalık belirtisi olmadan takip ediyoruz.

Akciğer kanseri alanında gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Her geçen gün yeni ilaçlar piyasaya çıkıyor. Bir kere kanserin mekanizmasını öğrendikten sonra kanserleşmeye sebep olan o gen değişikliklerini tespit ettikten sonra artık onların hedefleyen ilaçlar kullanıyoruz. Bunlar halk arasında genelde akıllı ilaç olarak biliniyor. Bu gen değişikliklerine sahip olan hastalarda da tedavilerle çok iyi sonuçlar alıyoruz. İmmünoterapi bağışıklık hücrelerini aktive ederek kendi bağışıklık hücrelerini kanser hücrelerine saldırmasına sebep oluyor. Bir kere böyle bir aktivasyon geçirdikten sonra da hastalarımızın bölümünde tümör tamamen yok olup geri gelmeyebiliyor."

Peki, Kanserin en erken belirtisi neler?

Kanserin en yaygın belirtileri arasında geçmeyen yorgunluk, iştah kaybı, devamlı öksürük gibi rahatsızlıklar olduğu biliniyor. Ancak kanserin birçok farklı çeşidi bulunuyor. Her kanser çeşidinin kendine göre farklı belirtileri bulunuyor. Bu belirtilerin fark edilmeyip göz ardı edilmesi kanserin yıkıcı hale gelmesine sebep olabiliyor.

YÜZEN DIŞKI

Yüzen dışkı, pankreas kanserinin erken uyarı işareti olabilir. Garip bir bağlantı gibi görünse de, pankreastaki tümörler organın kanallarını tıkayarak yağlı gıdaları parçalayan enzimlerin ve safranın tam olarak salınmasını durdurabilir. Bu iç reaksiyon olmadan, dışkı yağlı hale gelebilir ve yüzebilir. Ancak semptom mutlaka pankreas kanseri değildir, yüzen bir dışkı aynı zamanda kistik fibroz ve çölyak hastalığının bir belirtisi olabilir. NHS'ye göre , hastalığın ana semptomları arasında iştah kaybı, yorgunluk hissi, yüksek ateş ve sarı cilt yer alır.

İŞİTSEL HALÜSİNASYONLAR

Rastgele sesler, hatta gerçek sesler duymak, bir akıl sağlığı durumunun belirtisi olabilir. Ama kanser de olabilir. Bilindiği gibi işitsel halüsinasyonlara hem kanserli hem de iyi huylu beyin tümörleri neden olabilir. Bu, tümörün beynin sesi işleyen, dili anlayan ve hafızayı kodlayan kısmı olan temporal lobda yer alması durumunda olabilir. Tümör, kulaktan beyne sinyaller gönderen bir sinire baskı yaparsa halüsinasyonlara da neden olabilir. NHS, gerçek gibi görünen ama gerçek olmayan şeyleri görmenize, duymanıza, koklamanıza, tatmanıza veya hissetmenize neden olan halüsinasyonlar yaşayan herkese tıbbi yardım almasını tavsiye ediyor.

DİĞER BELİRTİLER İSE;

Tırnaklarınızın rengine ve şekline dikkat etmek hayatınızı kurtarabilir. Tırnaklarınızın altındaki mavi, kahverengi veya siyah çizgiler cilt kanseri olduğunuzun bir göstergesi olabilir. Tırnaklarınızın şeklindeki bir değişiklik akciğer kanseri olabilir ve soluk tırnaklar karaciğer kanseri ile ilişkilendirilebilir. Berkshire, Bracknell'den bir anne olan Elizabeth Misselbrook, ilk olarak Eylül 2019'da parmağında şüpheli bir kahverengi leke fark etti ve hemen doktora gitti. Bir biyopsi, açık tenli insanlardaki melanom vakalarının yüzde birden azını oluşturan nadir bir cilt kanseri türü olan akral lentiginöz subungual melanomu olduğunu ortaya çıkardı.