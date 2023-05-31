Yeni kabineyle ilgili flaş gelişme! Belli oldu
Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun sona ermesinin ardından gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü önce Meclis'te yemin etmesi, ardından da yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun sona ermesinin ardından gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü önce Meclis'te yemin etmesi, ardından da yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamasını takip eden 3'üncü gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek.
YSK'nın kesin sonucu yarın açıklaması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak.
Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlanacak.
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4 Haziran Pazar günü ise, bakanlıklarda devir teslim törenlerinin olması bekleniyor.