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Siyaset Yeni kabineyle ilgili flaş gelişme! Belli oldu
Siyaset

Yeni kabineyle ilgili flaş gelişme! Belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-31 11:12:00 -
Yeni kabineyle ilgili flaş gelişme! Belli oldu

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun sona ermesinin ardından gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü önce Meclis'te yemin etmesi, ardından da yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun sona ermesinin ardından gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü önce Meclis'te yemin etmesi, ardından da yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamasını takip eden 3'üncü gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek.

YSK'nın kesin sonucu yarın açıklaması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak.

Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4 Haziran Pazar günü ise, bakanlıklarda devir teslim törenlerinin olması bekleniyor.

 

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Yorumlar

kabine cok güzel olmalı

baskanım güzel secin muhafazakar milliyetci olsun .korkmasın bize yapılanları asağılamarı unutmasın dostu düşmanı bilsin iyice arastırın mite sorun emniyete sorun .hayırlı uğurlu olsun benim istirhamım göcmenler konusunda ermenilerde dönsün bunlarıda araştırın tesekkür ederim

İstanbullu

Ya ALLAH Bismillah.
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