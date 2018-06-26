Yeni kabinede öne çıkan bomba isimler

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından Türkiye yeni sisteme adım attı. Halkın desteğiyle seçimlerden zaferle Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sisteme önderlik edecek.

Erdoğan tarafından kurulacak olan yeni kabine için Ankara kulislerinde öne çıkan önemli isimler dikkat çekiyor.

YENİ KABİNE İÇİN ADI GEÇENLER

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlarından Hatice Karahan, Mustafa Varank, Mehmet Uçum ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın isimleri konuşuluyor.

Danışmanların mevcut görevleri nedeniyle ofis yapılanmasında da görev alabileceği belirtiliyor. Halen Cumhurbaşkanı’nın 36 baş danışmanının her biri çeşitli alanlarda, Anglo-Sakson gelenekteki “gölge bakan” benzeri görevlendirilmiş durumda.

Olası bakanlar arasında adı geçenlerden biri de daha önce siyasete ilgisi bilinen, MÜSİAD Eski Başkanı ve halen DEİK Başkanlığını yürüten Nail Olpak oldu.

Milletvekili seçilmeyen isimler arasında bulunan,Naci Ağbal, Nihat Zeybekci, Faruk Özlü ve Mehmet Şimşek’in milletvekili olmayanların kabinede yer alacağı yönündeki tahminler nedeniyle isimleri sıkça dile getiriliyor.