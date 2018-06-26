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Yeni kabinede öne çıkan bomba isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıktığı seçimler sonrası Türkiye, yeni hükümet sistemine geçti. Bununla birlikte en çok merak edilen konuların başında ise yeni kurulacak kabinede hangi isimlerin yer alacağı... Ankara kulislerinde kabine için önemli isimler dillendirilmeye başladı.

26 Haziran 2018 Salı 21:49
Yeni kabinede öne çıkan bomba isimler

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından Türkiye yeni sisteme adım attı. Halkın desteğiyle seçimlerden zaferle Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sisteme önderlik edecek.

Erdoğan tarafından kurulacak olan yeni kabine için Ankara kulislerinde öne çıkan önemli isimler dikkat çekiyor.

YENİ KABİNE İÇİN ADI GEÇENLER

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlarından Hatice Karahan, Mustafa Varank, Mehmet Uçum ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın isimleri konuşuluyor.

Danışmanların mevcut görevleri nedeniyle ofis yapılanmasında da görev alabileceği belirtiliyor. Halen Cumhurbaşkanı’nın 36 baş danışmanının her biri çeşitli alanlarda, Anglo-Sakson gelenekteki “gölge bakan” benzeri görevlendirilmiş durumda.

Olası bakanlar arasında adı geçenlerden biri de daha önce siyasete ilgisi bilinen, MÜSİAD Eski Başkanı ve halen DEİK Başkanlığını yürüten Nail Olpak oldu.

Milletvekili seçilmeyen isimler arasında bulunan,Naci Ağbal, Nihat Zeybekci, Faruk Özlü ve Mehmet Şimşek’in milletvekili olmayanların kabinede yer alacağı yönündeki tahminler nedeniyle isimleri sıkça dile getiriliyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 21:49
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Hatice Karahan
  4. Mustafa Varank
  5. Mehmet Uçum
  6. İbrahim Kalın
  7. Nail Olpak

YORUM YAZ

  • ZaferZafer1 gün önce
    Çıraklık sa çıraklık kalfalık sa kalfalık ustalık sa ustalık başkanlıksabaşkanlık 16+5yıl ne istediysen Allahın yardımıyla aldın REİS İnşaallah ilk seçimlerde veya 5 yıl sonra yine bir mazeret ile oy istemezsiniz
  • HalitHalit21 sa önce
    Allah uzun ömür versin reise devam çatlasanda patlasanda devam yeterki ömrü ve sağlığı yerinde olsun inşaallahDEVAM
  • golge bakanlikgolge bakanlik1 gün önce
    anglo-sakson geleneginde 'golge bakan'lik ana muhalefet partisinde 0lur
  • ZaferZafer1 gün önce
    Ben bomba filan göremedim ...
  • ŞANLIURFAŞANLIURFA21 sa önce
    Beratı koyma, millet akraba konusunda çok tepkili
  • AKINCIAKINCI20 sa önce
    BAKANLARKENDİ DALINDAPROF VEYA CEOOLMALI YANİHEPSİ İŞİNİN ENİYİSİOLMALI. YOKEFENDİMBU ADAMI ALMAZSAKOY KAYBIMIZ OLURDERSENİZİŞTE OZAMAN HALKI KAYBETTİĞİNİZANDIR.BÜYÜKHOLDİNGLERNASIL YÖNETİLİYORSA AYNISIDEVLET YÖNETİMİNDE OLMALI...
  • OsmanOsman1 gün önce
    Binalı yıldırım gibi birisi neden önemli bir görev alamıyor mesela Başkan yardımcılığı gibi.
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