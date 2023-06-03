Yeni kabinede Devlet Bahçeli detayı

Star yazarı Hüseyin Gülerce, Cumhur İttifakı'nın özünün korunması, Devlet Bahçeli ile istişareler, bölgesel dengeler ve liyakatin yeni kabinedeki isimlerin tespitinde önemli olacağını belirtti.

Gülerce, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bugün akşama doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Bakanlar Kurulunu açıklayacak.

Günlerdir kulis bilgisi denilerek kabinede yer alacak pek çok isim zikrediliyor.

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Ben bunu, Sayın Erdoğan'a karşı eski alışkanlıklardan kaynaklanan bir nezaketsizlik olarak görüyorum.

Bakanlar Kurulu listesi yapılırken, Sayın Cumhurbaşkanının ne kadar çok dengeyi bir arada düşündüğünü unutmamak lazım.

Yılların tecrübesi ile en doğruyu yapma gayretini kimse göz ardı etmemelidir.

Cumhur İttifakı'nın özünün korunması, Sayın Bahçeli ile istişareler, bölgesel dengeler, liyakat bunların hepsi isim tespitinde önemlidir.

Elbette, dinamik, heyecan veren, ahenkli çalışacak bir bakanlar kurulu oluşacaktır.

Ancak yeni dönemde isimlerin önemi ikinci plandadır.

Türkiye Yüzyılı için milletten 5 yıl daha yetki alan Erdoğan, bu şahlanış döneminde, devlette kurumsallaşmaya önem verecektir. (...)"