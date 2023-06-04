Yeni kabinede çarpıcı 'Hakan Fidan' detayı! 101 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından yemin edip yeniden göreve başlarken "Türkiye Yüzyılı" kabinesini de dün Çankaya Köşkü’nde kameralar karşısında açıkladı. Yeni kabinedeki en dikkat çeken isimlerden biri de Hakan Fidan’dı...

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunu HDP destekli 6’lı masanın adayı Kılıçdaroğlu’nun önünde büyük bir farkla tamamlayıp zaferini ilan ederken herkes "Türkiye Yüzyılı"nın ilk kabinesine kilitlenmiş durumdaydı.

"Yeni kabine listesinde kimler var?" sorusu nihayet dün akşam Başkan Erdoğan’ın kameralar karşısında yaptığı açıklamayla cevabını bulmuş oldu.

Başkan Erdoğan yemin töreninin ardından yeniden göreve başlarken merakla beklenen yeni kabineyi duyurdu.

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İKİ İSİM HARİÇ KABİNE TAMAMEN DEĞİŞTİ

Eski kabinede yer alan iki isim olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç kabine tamamen değişti.

DIŞİŞLERİ’NE KRİTİK İSİM: HAKAN FİDAN

Yeni kabinede yer alan isimlerden en dikkat çekeni ise MİT eski Başkanı Hakan Fidan oldu. Fidan, Başkan Erdoğan tarafından Mevlüt Çavuşoğlu’nun yerine Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

101 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinin açıklanmasıyla birlikte yıllar sonra bir ilke imza atılmış oldu. Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan, İsmet İnönü'nün ardından 101 yıl sonra göreve gelen ilk asker kökenli dışişleri bakanı oldu.

İŞTE YENİ KABİNE;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında astsubay olarak mezun olup 2001 yılına kadar 15 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muhabere istihbarat astsubayı olarak görev yaptı.

Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu'nun ardından Lisan Okulu'ndan da mezun oldu. Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Almanya'daki Nato Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargâhı'nda üç yıllığına görevlendirildi. Bu görevi sırasında Almanya'daki ABD Kökenli Maryland Üniversitesi'ni bitirdi.

University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı.

2001'DE TSK'DAN AYRILDI

2000'de OYAK Genel Kurul üyeliğine seçildi. Mecburi hizmeti bittiğinde 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılarak Bilkent Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

2003 yılında (TİKA) Türk İşbirliği Ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na getirildi. 2007 yılına kadar bu görevi yaptı. TİKA Başkanlığı döneminde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül ile yakın çalışma içinde oldu.

14 Kasım 2007 tarihinde dış politika ve uluslararası güvenlik konularından sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 8 Mart 2008'de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğine getirildi. Bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti.

Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı.

MİT SERÜVENİ 2009'DA BAŞLADI

Hakan Fidan, 17 Nisan 2009 tarihinde MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 15 Haziran 2005 tarihinden bu yana, MİT Müsteşarlığı görevinde olan Emre Taner'in yerine 25 Mayıs 2010 tarihinde Hakan Fidan MİT Müsteşarı olarak atandı.

EN GENÇ MÜSTEŞAR OLARAK TARİHE GEÇTİ

Emre Taner yaş haddinden emekli olurken, Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti devletinde, en genç MİT Müsteşarı olarak tarihe geçti.

FİDAN DÖNEMİNDE SİVİL YAPILANMAYA GEÇİLDİ

Fidan'ın MİT Başkanı olması ile birlikte MİT'te sivil bir yapılanmaya geçildi. Fidan'ın hiç not almadığı ama hiçbir şeyi de unutmadığı söyleniyor.

7 ŞUBAT MİT KRİZİ

7 Şubat 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ameliyat olacağı esnada MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile istihbarat çalışanları Yaşar Hakan Yıldırım ve Hüseyin Emre Kuzuoğlu şüpheli sıfatıyla FETÖ'cü savcılar tarafından ifadeye çağrıldı.

Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşarak 'Beni ifadeye çağırıyorlar' dedi, Erdoğan'ın yanıtı ise 'Kesinlikle gitme ve hiçbir şekilde muhatap alma' oldu.

Bunun üzerine Hakan Fidan, İstanbul'daki bütün MİT personelini çağırarak, Bölge Başkanlığına giren herkes için 'Vur emri' verdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından MİT Kanunu'nun 26. maddesinde değişiklikler yapılarak MİT görevlileri hakkında soruşturma yapılması Başbakanın iznine bağlandı.

FETÖ'NÜN HÜKÜMETE KARŞI AÇIKTAN İLK OPERASYONU

FETÖ'nün yargıdaki üyelerince 7 Şubat 2012'deki MİT kumpası, "örgütün hükümete karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak da kayıtlara geçti.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere 6 Ocak 2015 tarihinde Müsteşarlık görevinden istifa etti.

Yerine vekaleten İsmail Hakkı Musa atandı. 9 Mart 2015 tarihinde 25. Dönem Milletvekili adaylığı için AK Parti'ye yaptığı başvuruyu geri çekerek yaklaşık 1 ay sonra da tekrar eski görevine döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan, İsmet İnönü’nün ardından 101 yıl sonra gelen ilk asker kökenli dışişleri bakanı oldu.