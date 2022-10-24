Yeni İngiltere Başbakanı en büyük önceliğini açıkladı

İngiltere'nin yeni başbakanı ve iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin genel merkezinde ilk konuşmasını yaptı. Sunak, eski Başbakan Liz Truss'a kamu hizmeti için teşekkür ederek, "Liz Truss'ı ülkeye özel kamu hizmetinden dolayı saygıyla anmak istiyorum. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük bir değişim döneminde ve son derece zor koşullar altında haysiyet ve zarafetle liderlik etti" dedi.

“Bu ülkeye çok şey borçluyum"

Sunak, "Meclisteki meslektaşlarımın desteğini almaktan ve Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığına seçilmekten onur duyuyorum. Sevdiğim partiye hizmet edebilmek ve bu hizmetleri ülkeye iade etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı. Bu ülkeye çok şey borçluyum" dedi.

“Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım”

Ülkedeki ekonomik aksaklıklara dikkat çeken Sunak, "Derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok. Artık istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım. Çünkü karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmenin ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek inşa etmenin tek yolu bu. Size dürüstlük ve alçakgönüllülükle hizmet edeceğime ve her gün İngiliz halkına hizmet etmek için çalışacağıma söz veriyorum" dedi.

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