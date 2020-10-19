Yeni Hyundai i20 şimdi daha modern ve daha çekici

Ağustos ayı sonunda üretimine başlanan Yeni i20, gerçekleştirilen lansmanla Türkiye’de satışa sunuldu. i20, ilk kez tanıtılmasından bu yana gerek tasarım gerekse teknoloji anlamında bir hayli fazla yol katetti. Dizel motora yeni modelde yer verilmezken bu kez 1.0 litre turbo beslemeli motoruyla beraber ilk kez 48 voltluk hafif hibrit versiyona geçiş yapılıyor. Bu sayede oldukça düşük bir yakıt tüketimi elde edilirken aynı zamanda yeterli performans da sunuluyor. Yeni i20’nin fiyatları 158 bin 500 TL’den başlıyor ve motor seçeneği ile donanıma göre 231 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Yeni i20 ile birlikte hedeflerimiz de her zamanki gibi yüksek. Bu doğrultuda son çeyrekte Türkiye’de 5 bin adet i20 satmayı hedefliyoruz. Amacımız i20’yi tekrardan ait olduğu yere, B-segmentinin zirvesine taşımak” dedi.