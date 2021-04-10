Hyundai ailesinin C segmentindeki sedan otomobili Elantra yeniliğe giriyor. Hyundai’nın en çok satan modellerinden birisi olan ve 2021 yeni Hyundai Elantra olarak varlığını devam ettirecek araç, önümüzdeki hafta lanse edilip Türkiye’de satışa çıkacağı açıklandı. Peki, Yeni Hyundai Elantra'nın satışa çıkacağı tarih belli mi?

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai Elantra ilgili görüşlerini dile getirdi. Otomotiv dünyasında tüm araçların neredeyse birbirine benzediğini belirten Murat Berkel, bir dönemde daha agresif, daha sportif ve aynı zamanda daha farklı bir tasarım felsefesi benimseyen Elantra modeliyle geleneksel tasarımlardan sıkılan otomobil severlerin ilgisini çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yeni Hyundai Elantra 2021 ne zaman satışa çıkacak?

2021 Hyundai Elantra, yepyeni tasarım özellikleri ve ayrıştırıcı görünüşüyle oldukça dikkat çekiyor. 2021 Hyundai Elantra, 15 Nisan tarihinde yapılacak olan basın toplantısından sonra tüm Türkiye’de satışa çıkacak.