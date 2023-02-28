Yeni hocaya birkaç maç dayanabildiler! Sergen hoca dönüyor

Beşiktaş'la 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Sergen Yalçın, sonraki sezon beklenenin altında kalınca görevini bırakmıştı. Aralık 2021'de Beşiktaş'tan ayrılan tecrübeli hoca o tarihten beri takım çalıştırmadı.

Son 1.5 yıl içerisinde birçok teklif aldığı bilinen Yalçın, bu teklifleri geri çevirdi. Adı bir dönem Milli Takım için de geçen 50 yaşındaki Yalçın, TFF tarafından tercih edilmemişti.

Şimdi ise Yalçın'ın sahalara dönmeye hazır olduğu öne sürüldü. Ajansspor'daki habere göre Süper Lig ekibi arabam.com Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile yolları ayıracak.

Yalçın'la temas kurduğu bildirilen Konyaspor yönetimi, iş işten geçmeden Sırp hocayı göndermek istiyor.

Yalçın daha önce 2017-2018 sezonunda Konyaspor'u çalıştırmıştı. 10 maça çıkan Yalçın, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Yalçın'ın takımdaki ömrü uzun olmamıştı.

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Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu, Stanojevic için "Genç oyuncu oynatma konusunda Sırbistan U19 takımında iyi işler yaptı. Şampiyonlukları da var. Vizyonumuza uyduğuna inandık. Bir süredir takip ediyorduk ve doğru isim olduğunu düşünüyoruz" demişti.

Konyaspor, İlhan Palut sonrası çıktığı maçların hiçbirinde galibiyet sevinci yaşayamazken, gol dahi atamadı. Stanojevic ile yolların ayrılması an meselesi.