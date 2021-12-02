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Ekonomi Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma
Ekonomi

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma

Dün gece Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden affının kabul edilmesiyle yerine yardımcısı Nureddin Nebati göreve getirildi. Sosyal medyada bir mesaj paylaşan Nebati'nin mesajında "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 10:56:00 -
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinden affını istemesi ve af talebinin kabul edilmesinin ardından yerine Nureddin Nebati atandı.Gece vakti gerçekleşen atama sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak döneminde bakan yardımcılığı görevinde de bulunan Nebati, yeni görevi için sosyal medya hesabından ilk açıklamasını da gerçekleştirdi.

"İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl"

Nebati'nin ilk mesajında, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadeleri yer aldı.

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Yorumlar

ŞENEL OTCU

RABBİM BU MİLLET ADINA MENFAATİNE YAPACAĞIN HAYIRLI İŞLERİNDE YAR VE YARDIMCIN OLSUN BİR İŞE ALLAH KELAMIYLA BAŞLANIRSA O İŞ MUHKEM OLUR VESSELAM
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muaz

ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN DUALARIMIZ SİZİNLE
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