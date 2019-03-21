Yeni hattı bir haftada 3,3 milyon kişi kullandı

Gebze-Halkalı banliyö hattını bir haftada 3,3 milyon yolcu kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, 29 Ekim 2013’te açılan Marmaray hattında bugüne kadar 5,5 yılda, 5 durakta toplam 319 milyon yolcu taşındı. Yolculu seferlere 13 Mart 2019’da başlanan, 76,6 km uzunluğundaki güzergahı ortalama 120 dakikaya indiren yeni dönemdeki Marmaray, İstanbulluların ulaşımına büyük kolaylık sağladı. Marmaray’da günlük taşınan yolcu sayısı 220 binden yüzde 112 artışla 468 bine yükseldi. Böylece sadece yedi günlük sürede banliyö hattını kullanan yolcu sayısı 3 milyon 276 bine ulaştı.