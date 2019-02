Yeni gün, yeni iddia... “Babacan, Gül’ün desteğini aldı! Küskünler...”

Her seçim öncesi olduğu gibi, yine AK Parti kadrolarını şüpheye düşürmek ve bölmek için Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu iddiaları ortaya atılıyor. 24 Haziran seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacağı iddia edilen 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “geniş mutabakat” sağlanamayacağını fark etmesiyle birlikte aday olmaması, Erdoğan’ın karşısına rakip olarak çıkılmayacağını anlaması, akabinde siyasi gündemden uzak kalması da muhalif kesime ders olmadı!.. “Ne koparırsak kâr” zihniyetiyle sürekli AK Parti ile ilgili iddia ortaya atan, her seferinde rezil olmaktan geri durmayan bu zihniyet, yine iktidar partisini hedef aldı, parti içindeki küskünlerin Ali Babacan ile yola devam edeceğini öne sürdü. Seçim öncesi sadece 1 istifanın yaşandığı AK Parti’nin bölüneceğini iddia edenler, CHP gibi 800’den fazla istifa ile sarsılan ana muhalefeti ise görmezden geliyor. CHP’liler akın akın DSP’ye geçerken ana muhalefet için bölünme haberleri yapılmıyor, istifanın neredeyse hiç yaşanmadığı, partilerinden istifa eden isimlerin rozet takarak bünyesine dahil olduğu AK Parti için her gün “felaket” iddiaları yazılıyor.

“Gül destekli Babacan hareketi”

BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in iddiasına göre yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi arayışlarına hız verdiği öne sürülen bu muhalif oluşum, “Gül destekli Babacan hareketi” olarak isimlendiriliyor. Ankara’da, AK Parti Genel Merkezi’nin yakınındaki Çukurambar semtinde bulunan çok sayıdaki büroda hararetli tartışmalar yapıldığı ve bu tartışmaların halen AK Parti içinde varlığını sürdüren isimlerce de yakından izlendiği iddia edildi.

“Gül’den destek”

Solcu gazetenin iddiasına göre, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçmişteki kritik dönemlerde “aşırı temkinli” tutumu nedeniyle görev almaktan kaçındığı için artık AK Parti’li muhaliflerce “vitrindeki isim” olarak görülmüyor. Gül’e yakınlığıyla bilinen eski bakan Ali Babacan’ın ismi süreç içinde öne atıldı. Babacan’ın liderliğinde yürütüleceği iddia edilen hareket, “yapılan toplantılarda yol haritası belirlenmeye çalışılıyor.”

AK Parti’nin tökezlemesini milat olarak görüyorlar

BirGün, söz konusu haberde şu metne yer verdi:

“AK Parti’nin yönetim kadroları ve hükümetlerinde etkili görevlerde bulunan isimlerin de destek verdiği bu hareket için 31 Mart yerel seçimleri milat olacak. Yerel seçimlerde AK Parti’nin güçsüzleşmesine katkıda bulundukları izlenimi doğurmamak için yerel seçimlere kadar bekleyeceği bildirilen hareket, iki temel se çenekli yol haritası belirledi: “AK Parti’nin yerel seçimlerden başarısızlıkla çıkması durumunda hemen hareket geçmek” ya da ‘Yaşanacak bir olağanüstülükte seçenek olarak hazır bulunmak için parti içinde ya da yeni bir partide bir arada durmak.’”

Parti kurma hazırlıkları olduğu konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ise AK Parti’de etkili olabilecek bir hareketi ortaya koyabileceği düşünülmüyor. Davutoğlu’nun bazı eski milletvekilleri ile akademisyenlerden oluşan sınırlı bir kadro ile hareket ettiği, bundan güçlü bir yapı çıkmayacağı ancak Ali Babacan liderliğindeki bir harekete destek olabilecekleri bildiriliyor.

“AK Parti bölünecek” iddiası

Haberde, “Büyük bölümü AK Parti dışında kalan bu isimler partide varlığını sürdüren “sessiz grup”un desteğine de güveniyor. Bakan Berat Albayrak’ın ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki kadroların gücünün artması ile etkisizleşen ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bu isimlerin de olası bir gelişme durumunda bu harekete destek vermesine kesin gözüyle bakılıyor.” ifadesine yer verildi.