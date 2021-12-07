Yeni gelin mantısı, tarifi nasıl yapılır?

Tüm mantıları bir kenara bırakın bu tarif çok lezzetli. İşte kolay tarif.

Yeni gelin mantısı nasıl yapılır?

3 Adet Yufka

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı margarin

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üst Malzemeleri;

2 kaşık sıvı yağ

Sarımsaklı yoğurt;

1 kase yoğurt

3 diş dövülmüş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı su çırpılarak sarımsaklı yoğurt yapılacak.

Kavrulmuş Kıyma;

Soğan

tuz

karabiber

2 avuç dana kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

maydanoz

Yapılışı

Ocağınıza kıymanızı koyup kavurmaya başlayın kıymanız bir taraftan kavrulmaya başlasın. Margarini, tereyağı küçük bir tencere de eritin yağlar eriyip ocağı kapatınca içine 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyin. 1 yufkayı tezgahınıza yayınız, yufkanızın üzerine 2-3 kaşık erittiğiniz yağınızdan gezdiriniz ve yağı yufkanın her yerine eşit olarak yayınız. Yufkayı ortadan 2 ye katlayınız (yufka yarım daire şeklini almış olmalı ) şimdi yarım daireyi de ortadan bölünüz. Şimdi 2 küçük parçamız oldu. 1 parçayı alınız düz ve geniş tarafının ucuna 5, 5 numara şişinizi koyunuz ve şiş yardımı ile yufkanızı sonuna kadar sıkıca yuvarlayınız. Şişi bir sağa, bir sol sola çevirip geri çekerek yufkanın içinden çıkartınız yufkanızı 2-3 cm eninde kesiniz ve küçük yuvarlak borcama dik dik diziniz. Geri kalan 2 yufkaya da aynı işlemi uygulayınız. Hepsi borcama dik olarak dizilmiş yufkaların üst kısımlarına fırça yardımı ile 2 kaşık sıvı yağı paylaştırınız. 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriniz. Yufkalar fırında pişerken sarımsaklı yoğurdunuzu da hazırlayın oda ısısında beklesin yoğurdunuz çok soğuk olmasın. Yufkaların fırında pişmesinin sonuna yaklaşırken kıymanızın son aşamalarını tamamlayınız hazır olsun ve sırasını beklesin. Pişmiş kızarmış olan yufkalarınız fırından çıkınca bir 1-2 dakika kadar bekleyiniz ve süre sonunda üzerlerine ılık sarımsaklı yoğurdunuzu dökünüz. Yoğurdun üstüne de sıcağa yakın kıymanızı dökünüz. Afiyet olsun.