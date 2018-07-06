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Yeni formalar basıldı! İtalya'da evi bile hazır...

Futbolda yılın bomba transferi gerçekleşiyor... Juventus ile anlaşan Ronaldo'nun kalacağı evinin bile hazır olduğu ortaya çıktı.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:02
Yeni formalar basıldı! İtalya'da evi bile hazır...

Real Madrid ile yollarını ayırarak İtalyan devi Juventus'a transfer olması beklenen Ronaldo hakkında menajer Jorge Mendes'ten önemli bir açıklama geldi.

Yaptığı açıklamayla Portekizli yıldızın Madrid ekibinden ayrılacağının sinyallerini veren Mendes, "Harika kariyerini, büyük bir takımda sürdürecek" diyerek Juventus'u işaret etti.

Mendes, "Ronaldo, Real Madrid'den ayrılsa bile, kulübe, başkana ve Real Madrid taraftarlarına minnettar kalacak. Eğer transfer gerçekleşirse, harika kariyerini, büyük bir takımda sürdürecek." şeklinde konuştu ve transfere yeşil ışık yaktı.

ESKİ YÖNETİCİ DUYURDU

Juventus'un eski yöneticilerinden Luciano Moggi ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ronaldo, Juventus için Münih'te sağlık kontrolünden geçti" sözleriyle 33 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon İtalyan ekibinde forma giyeceğini duyurdu.

İtalyan yayıncı kuruluşu Sportmediaset ise Ronaldo'nun transferinin Cumartesi günü açıklanacağını duyurdu.

FORMALARI SOSYAL MEDYAYA SIZDI

Öte yandan sosyal medyada, Juventus'un 7 numaralı Ronaldo formalarını hazırladığı yönünde bir fotoğraf ortaya çıktı. Ancak bu görüntüyle ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmedi.

RONALDO'NUN KALACAĞI EV

Habere göre Ronaldo, bin metrekarelik bu köşkte oturacak. 3 salona sahip köşkte 8 yatak odası olduğu kaydedildi. Köşkün içerisinde havuzun da olduğu belirtildi.

İşte köşkün görüntüleri...

Kaynak: Kralspor

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:02
  1. Ronaldo Juventus yolunda

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