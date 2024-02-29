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Aktüel Yeni “Fatih” dizisi neyi anlatıyor? Mustafa Armağan'dan olay yazı! Tüm detaylarıyla karşınızda...
Aktüel

Yeni “Fatih” dizisi neyi anlatıyor? Mustafa Armağan'dan olay yazı! Tüm detaylarıyla karşınızda...

Yeniakit Publisher
2024-02-29 12:14:00 -
Yeni "Fatih" dizisi neyi anlatıyor? Mustafa Armağan'dan olay yazı! Tüm detaylarıyla karşınızda...

Geçen Salı akşamı ailece Haliç Kültür Merkezi’nde TRT1’de başlayan “Mehmed: Fetihler Sultanı” adlı dizinin galasındaydık. Öncelikle Eyüp Gökhan Özekin’in yapımcılığını, Şafak Bal’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin umut vadettiğini söylemek gerekir.

Geçen Salı akşamı ailece Haliç Kültür Merkezi’nde TRT1’de başlayan “Mehmed: Fetihler Sultanı” adlı dizinin galasındaydık.

Öncelikle Eyüp Gökhan Özekin’in yapımcılığını, Şafak Bal’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin umut vadettiğini söylemek gerekir.

Doğrusu, Şeyh Akşemseddin rolüyle son sahnesinde beliriveren Mim Kemal Öke hoca gibi sürpriz oyuncuların varlığı ve tarih danışmanının Prof. Feridun Emecen olması beklenti dozumuzu artırdı.
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