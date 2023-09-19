Yeni elektrikli bu modeli tek şarjla Türkiye'den Almanya'ya gidilebiliyor! Dünyada dengeler her an değişebilir!

Dünyada popülaritesi her geçen gün artan elektrikli otomobiller, tek şarjla gidebilecekleri menzillerine göre rekabet ediyorlar. Geçtiğimiz hafta İsviçreli öğrenci mühendislerden oluşan bir ekip, 0-100 km/saat hıza ulaşan en hızlı elektrikli araç için yeni bir dünya rekoru kırmıştı. Şimdi ise elektrikli araç menzil rekoru kırıldı.

Almanya’da yer alan Münih Teknik Üniversitesi öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği Muc22 adı verilen otomobil, menzil rekoru kırdı. Tamamen verimlilik için üretilen araç, Münih havaalanında yapılan altı günlük bir testte, tek şarjla yeni bir mesafe rekoru kırdı. Öyle ki tek şarjla 2574 km yol katetti. Daha az şarjla pil kapasitesi birçok plug-in hibritten daha fazla: yalnızca 15,5 kWh.

Ekip 2022’de arabayı tanıttığında, bir çift 440 W elektrik motoruna sahipti. ancak Muc22’de 400 W bulunuyor.

400 W’lık sayı, bugün satışta olan en güçsüz elektrikli araç olan Mazda MX-30’dan 268 kat daha az güçlü. Rekor denemesi, Münih Havalimanı’ndaki boş bir hangarda hava şartlarından kaynaklanan herhangi bir müdahalenin önüne geçilerek gerçekleştirildi. Önceki rekor bin 09 km idi. Ancak ekip bu mesafeye yalnızca dört gün sonra ulaştı ve akü henüz boşalmadığından araba yoluna devam etti.



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