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Ekonomi Yeni elektrik fiyatları belli oldu! İşte o rakamlar...
Ekonomi

Yeni elektrik fiyatları belli oldu! İşte o rakamlar...

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 1624 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 17:35:00 -
Yeni elektrik fiyatları belli oldu! İşte o rakamlar...

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9 azalışla 1 milyar 746 milyon 900 bin 620 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-10.00 saatleri ve 17.00'de 4 bin 200 lira, en düşük saat 23.00'te 1624 lira 44 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 147 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 210 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 2 bin 500 liradan işlem gördü.

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