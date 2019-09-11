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Yeni eğitim öğretim yılında Türk Telekom’dan ailelere destek

Türk Telekom, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılışını “3 Ay Bedava” evde internet kampanyasıyla kutluyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:46
Yeni eğitim öğretim yılında Türk Telekom’dan ailelere destek

Türk Telekom, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılışını “3 Ay Bedava” evde internet kampanyasıyla kutluyor. Öğrenciler ve aileleri için yılın en cazip kampanyasını hazırlayan Türk Telekom, yeni müşterilerinden limitsiz fiber internet paketleri için ilk 3 ay ödeme almayacak.

Türk Telekom, kampanya kapsamında ailelere harcamaları konusunda destek oluyor, öğrencilere ise eğitim paketleri ve çok sayıda dijital servisi ücretsiz sunuyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, okul heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri için cazip fiyat ve limitsiz interneti buluşturduğu yeni bir kampanya hazırladı. “3 Ay Bedava” kampanyası ile Türk Telekom, ailelere harcamaları konusunda destek olmanın yanı sıra, öğrencilere de eğitim paketleri ve dijital servislerden ücretsiz olarak faydalanma imkanı sunuyor. Türk Telekom’un yeni müşterileri bu kampanyadan ilk 3 ay hiçbir ücret ödemeden sonraki 24 ay ise sabit fiyat garantisi ile 74,90 TL’den başlayan her şey dahil fiyatlarla faydalanabiliyor.

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 08:46
  1. Türk Telekom
  2. 3 Ay Bedava
  3. 2019-2020 eğitim-öğretim

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