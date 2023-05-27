Yeni dönemin genç milletvekilleri

Milletvekili Genel Seçiminin sonuçlarına göre, 28. Yasama Döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak. 30 yaş altı seçmen toplam seçmen içinde yüzde 25’ini oluşturuyor. Genç seçmenin oyuna talip olan partiler listelerinde genç vekillere yer verdiler. AK Parti listelerinden 30 yaş altı 4 vekil ve YSP’den 1 vekil Meclis’e girdi.

Yeni dönemde Meclis’e yeni girenler kadar Meclis’in kıdemlileri de dikkat çekiyor. Meclis’e yeniden seçilen milletvekillileri arasında 7. Dönemlerine girerek Meclis’in en kıdemlileri; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’den Engin Altay ve Erdoğan Toprak bulunuyor.

MECLİS'İN YÜZDE 63,49'U YENİLENDİ: 335 İSİM İLK KEZ SEÇİLDİ

Meclis’in yüzde 63,49’u yenilendi. 335 isim ilk kez seçildi. İlk kez seçilen milletvekillerinin dağılımı: 148’si AK Parti, 90’ı CHP, 47’si YSP, 27’si İYİ Parti, 18’i MHP, 4’ü YRP ve 1’i TIP’ten parlamentoya girdi.

EN KIDEMLİLER: BAHÇELİ, TOPRAK VE ALTAY

Meclis’in en kıdemlileri 7. Dönemlerinde görev yapmaya hak kazandılar. CHP listelerinden Meclis’e giren Erdoğan Toprak 1996 yılında ilk kez Meclis’e girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1999 yılında Meclis’e seçildi. Diğer bir isim olan Engin Altay, 2002 yılından bu yana milletvekilliği yapıyor.

30 YAŞ ALTI 5 VEKİLDEN 4’Ü AK PARTİ’DEN

TBMM’nin en genç milletvekili olarak seçilen 25 yaşındaki AK Parti Milletvekili Zehranur Aydemir oldu.

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Aydemir mazbatasını alırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aydemir, "Şu an da Mecliste 30 yaşından küçük 5 milletvekilimiz var ve bunlardan 4'ü AK Parti'den. Biz, genç vekiller olarak gençlerin sesi olacak ve gençler için bu 5 yılda en güzel şekilde çalışacağız. Bu göreve hazırım; çünkü arkamda çok büyük bir lider var ve ben bu liderin bana yüklediği sorumluluğun ve güvenin farkındayım. Bana duyulan bu güvenin hakkını vermek ve sorumluluğu en güzel şekilde değerlendirmek için çalışacağım" diye konuştu.

Zehranur Aydemir dışında Meclis’e tekrar seçilen AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak(27) 30 yaş altı vekiller arasında yer alıyor.

Bunun dışında YSP listelerinden Meclis’e giren Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın(27),

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı(29)

ve AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan(30) oldu.