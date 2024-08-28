Yeni döneme hazırlanıyorlar! Milyonlarca öğrenci için uyarı: O sahte kırtasiye ürünleri sağlığı tehdit ediyor

Kırtasiye malzemeleriyle okul araç ve gereçlerinde katkı maddesi olarak, azo boyalar ve bazı ağır metaller kullanılıyor. Gıdalarının konduğu plastik beslenme çantaları ve suluklar da eğer uygun malzemeden imal edilmedilerse büyük risk oluşturuyor.

Aileler çocuklarıyla birlikte okula dönüş için hazırlıklara başlarken sahtekârlar da boş durmuyor. Sağlığı tehdit eden sahte kırtasiye ürünleri tezgâhlara çıkmaya başladı. Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıklaştırırken, daha düşük fiyatlı merdiven altı ürünlere ve sahtecilere karşı da uyarılar yapılıyor.

Kokulu silgiler, rengârenk kalemler ve birbirinden ilginç kırtasiye ürünleri… Okul stresini eğlenceye dönüştüren kırtasiye ürünlerinin sahteleri, çocukların sağlığını bozabilecek tehlikeler içeriyor.

Kalemden deftere, poşet dosyalardan klasörlere, ataşlardan zımbalara sayısız ürün kırtasiyelerden satın alınabilir. Kırtasiye malzemeleri seçiminde birçok faktör göz önüne alınabilir ancak bunlardan en önemlisi kalitedir. Bu ürünler sürekli temas edilen ürünler olduğu için kaliteli malzemelerden yapılmış olması sağlık için önemli rol oynuyor.

Kırtasiyeci Pınar Ersaçmış, ürünlerin arkasında CE ve PE belgelerinin olduğunu belirtti.

Bu belgelerin çeşitli testler sonucunda elde edildiğini ifade eden Ersaçmış, “Hepsinin testleri belgelendiğine dair onaylı. Bilindik markalar alınmalı. Piyasa da yer eden. Mutlaka bilindik veya tanıdıkları yerden alışveriş yapmalılar. Merdiven altı dediğimiz her yerde her şey var ama sağlık açısından maalesef çok kaliteli ürünler yok. Online alışverişte de birçok sahte ürün oluyor. Online alışveriş yerine yüz yüze alışveriş yapılmalı. Dünyaca ünlü markaların oldukça sahtesi var piyasada. Mutlaka online alışverişten kaçınmalılar, gidip görüp almalılar.” Dedi.