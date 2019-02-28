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Yeni dönem çalışmaları başladı! Vergiye neşter

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni Ekonomi Programı (YEP) stratejilerimizle uyumlu, ekonomide yazmaya başladığımız yeni hikâyenin destekçisi olacak bir vergi sistemi için başladığımız çalışmalarımızı bir ileri faza taşıyoruz” dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:35
Yeni dönem çalışmaları başladı! Vergiye neşter

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, vergide yeni dönemin başlayacağı mesajını verdi.

Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıların ardından kırılganlıkları bertaraf edecek, büyük ve güçlü Türkiye’nin ekonomik altyapısını sağlayacak Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıkladıklarını bildirdi.

YEP stratejisine uyumlu

Kısa vadeli adımların, YEP başta olmak üzere orta ve uzun vadeli stratejilerin piyasalara verdiği güveni şimdi arzu ettikleri yapısal reformlarla daha da ileriye taşımak istediklerini ifade eden Albayrak, “İşte bu yapısal değişim ve dönüşüm sürecinin en temel alanlarından birini vergi alanı oluşturuyor” dedi.

Bugüne kadar 16 yıllık süreçte çok büyük değişiklikler, adımlar ve verimli süreçler ortaya koyduklarını belirten Albayrak, “Ama bundan sonra yeni bir süreç. İşte bu YEP stratejilerimizle uyumlu, ekonomide yazmaya başladığımız yeni hikâyenin destekçisi olacak bir vergi sistemi için başladığımız çalışmalarımız bir ileri faza taşıyoruz” diye konuştu.

Paket hazırlanacak

Bakan Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “YEP’te, değişimle başladığımız, önemini vurguladığımız ekonomik dönüşüm hiç kuşkusuz bu amaçlar doğrultusunda ele alınan bir vergi sistemini olmazsa olmaz kılıyor. Gerek bu desteği sağlamak gerekse tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemi için milletimize verdiğimiz sözü en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Gerek bakanlıktaki arkadaşlarla gerek Vergi Konseyi Başkanı Erdal Bey ile yaptığımız toplantılarda bu yıl içerisinde genel manada netice alacak çok önemli bir çerçeve, dönüşüm ve reform paketini hazırlamamız lazım. Özellikle maliye politikası, ekonomide dengelenmeyi ve dönüşümü yönetmek için en önemli araçlarımızdan biridir. Bir tarafta mali disiplin ve bununla birlikte risk primini ve enflasyonu aşağı çeken bir anlayışı ortaya koyarken, diğer taraftan elimizdeki mali alanı doğru şekilde, ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek ve yönetmek zorundayız.

Devreden KDV ne olacak

Vergi politikasında her zaman gözettikleri hassas dengeyi korumaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Albayrak, “16 senede kayıtlı ekonomiye geçiş noktasında çok önemli adımlar atıldı ama bu dönemde, artık bu yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini, çok net söylüyorum, uygulayacağız” şeklinde konuştu.

KDV derdini bitirecek düzenleme

Berat Albayrak, ekonomik ve sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde vergi politikalarını çok etkin bir şekilde sahada uygulayarak belirtilen hususları öncelikleyeceklerini, gelir dağılımını daha adil hale getirme, vergi tabanını genişletme, vergiye uyumu kolaylaştırma, öngörülebilir, basit, kolay ve yönetilebilir bir vergi sistemi oluşturmanın da bu öncelikler arasında yer aldığını söyledi. Albayrak, “İşte devreden KDV konusu... İş dünyasından burada arkadaşlar var. Hep bu devreden KDV, ne olacak konusu var. Yeni ekosistemin içerisinde böyle bir sorunu doğurmayacak bir düzenlemeyle de hem BDDK’nın iş yükünün azaltılması hem iş dünyasının likiditeye daha net ve hızlı bir şekilde erişimiyle ilgili bir düzenleme önceliklerimiz arasında olacak” dedi.

“2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bizim için 2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak. 2019 çok daha önemli adımlar atılarak içeride ve dışarıda çok daha güçlü, pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:35
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Dolmabahçe Çalışma Ofisi
  3. Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu
  4. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  5. Vergi politikası
  6. Berat Albayrak
  7. BDDK

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