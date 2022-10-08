Yeni doğmuş bebek nerede uyumalı? Yeni doğan bebek nasıl yatakta yatırılmalı, yatağı nasıl olmalı?

Yeni doğan bebeklerin sağlıklı ve deliksiz bir uyku çekmesi için beşik seçiminin yanı sıra, uyku öncesi ve sonrasında bulunduğu ortam da oldukça önemli. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükrü Yener, bebeklerin anne koynunda değil, beşikte uyumaya alıştırılması gerektiğini belirterek beşik seçimi konusunda önemli önerilerde bulundu.

Beşik seçimi kadar bebeğin anne-babasının odasından doğru zamanda ayrılması, sağlıklı bir uykuya sahip olması için önemli faktörler arasında yer alıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükrü Yener, bebeklerin doğar doğmaz anneye verilmesi gerektiğini ve bu bağın 6 ay boyunca korunması gerektine dikkat çekerek, hastaneden eve geldikten sonraki süreç hakkında şu tavsiyelerde bulundu:

Anne koynunda değil beşikte uyumalı

Bebek hastaneden eve geçtikten sonra annesinin baş ucunda ama kendi beşiğinde uyumalıdır. Yenidoğan bir bebek asla annesinin koynunda uyumamalıdır. Birçok bebek ölümü bu sebeple gerçekleşir. Bebek beşiğinde sırt üstü, sere serpe yatmalıdır. Bebekler zaten sırt üstü yatar ama kafaları sağa ya da sola dönük olur. Bunu kendileri otomatikman yapar. Siz bebeğin pozisyonunu düzeltmemeli, müdahale etmemelisiniz. ‘Sırt üstü yatırırsam kafası düz olur’ düşüncesi de tamamen yanlıştır. Çünkü zaten kafasını sağa ya da sola doğru çevirip yatar.

Ten kokunuzun sindiği çarşafı yatağına koyun

Bazen anne-babalar bebeği kendi yataklarının içerisinde uyutmaya çalışır. Bu da bir alışkanlık olup anne ile babaya rahatsızlık verebiliyor. Bundan kurtulmak için sizin yatmış olduğunuz, ten kokunuzun sindiği çarşafı bebeğinizin yatağına serin ve 1-2 gün bebeğinizi bu çarşaf içinde kendi beşiğinde veya yatağında uyutun. Göreceksiniz ki, yatağa alışacak ve sizin yanınızda yatma alışkanlığını terk edecektir.

Odayı 6 ay sonra ayırabilirsiniz

İlk 6 ay saf anne sütü alması gereken bebeğin annesine yakın bir yerde uyuması gerekmektedir. 6 ay bitip ek gıda yemeye başladığı zaman kendi odasına geçme zamanı gelmiş demektir. Bu aşamada ise sizin onun odasına konuk olmanız gerekmektedir. Yani sizi görebileceği bir kanepede siz de onunla beraber yatmalı ve o gözlerini kapatıp uykuya dalıncaya kadar odada kalmalısınız ki bir güvensizlik oluşmasın. Bir süre sonra da kendi odasına alışacak ve bu şekilde sistemi oturtmuş olacaksınız.

Loş ışık, sessiz ortam ve sakin müzik...

Uyku zamanı bebek için sıcak, huzurlu ve konforlu bir süreç olmalıdır. Sessiz ve fazla aydınlık olmayan, güvenliğinin sağlandığı, güneş gören, nemsiz, hava akımı olmayan ve her gün havalandırılabilen bir oda tercih edilmelidir. Oda ısısının 21-25 derece arasında olması yeterlidir. Bebeğiniz uykuya dalmadan önce sessiz bir dönem geçirmesini sağlanması, ışıkları azaltma, sakin bir müzik dinletme gibi bir rutin geliştirmeye çalışılması ve bunların düzenli yapılması bebeğinize uyku saatinin geldiğini hissettirecektir.

Dalmadan emziğini çıkarın

Bebeğinizi yatağa emzik ile yatırmayın. Emzik bebeklerin emme refleksini tatmin etmek içindir, uykuya dalması için değil. Eğer bebeğimiz uykuya ağzında emzikle dalarsa, tam uyumadan emziği ağzından çıkartın ve yatakta emziksiz kalsın.

Öncelik güvenlik

Bebek beşiği ve karyolası seçimi yaparken 5 ana değerlendirme kriteri vardır bunlar; güvenlik, taşınabilirlik, konfor, fonksiyon ve fiyattır. Bebek beşiklerinde olması gereken özelliklerin başında taşınabilirlik gelmektedir. Zaten beşiği diğer bebek yataklarından ayıran en önemli özellik budur. Bebeğimizin sürekli gözetimimiz altında kalması başka türlü pek mümkün olmaz. Piyasada portatif beşik olarak bilinen taşınabilir bebek beşiklerinde bu özelliği sağlamak için hafif malzeme kullanımı, tekerlekli ayaklar ve katlanabilir dizayn özellikleri bulunur. Beşikler arasından seçim yaparken taşınabilirlik önemli bir kriter olsa da beraberinde bazı güvenlik riskleri oluşturmaktadır. O nedenle her zaman en önemli kriterimiz tartışmasız güvenlik olmalıdır.

Hafif malzeme devrilme riskidir

Mesela hafif bir malzeme kullanılarak üretilen beşiklerde devrilme riski bebek için bir tehlike oluşturabilir. Evde oyun çağında bir çocuğun koşarken beşiğe çarpması veya bir ev hayvanının beşiğe tırmanması veya itmesi kolayca devrilmesine neden olabilir. Benzer durum katlanabilir bebek beşikleri için de geçerlidir. Bu nedenle taşınabilir beşik alırken malzeme, montaj ve duruş kalitesine dikkat etmemiz gerekir.

Sağlıklı olan doğal olandır

Bebek beşiği alırken olabildiğince doğal malzemeler tercih edilmelidir. Güvenlik ve sağlık açısından değerlendirildiğinde genellikle ahşap malzemeler ön plana çıkmaktadır. Ahşap hem sağlık hem de sağlamlık, dolayısıyla da güvenlik açısından avantajlıdır. Dezavantajı ise ağırlığıdır. Ahşap, taşınabilir özellik gerektirmeyen bebek karyolalarında en çok tercih edilen malzemedir. Bebek odalarında kullanılan en sağlıklı malzeme ise masif ahşaptır. Masif ahşap ağacın doğal yapısı nedeniyle çok sağlıklıdır. Bu da ortamda küf ve bakteri oluşumunu engeller.

Oyuncak ve süsler risk oluşturabilir

Bebek yatağı olabildiğince boş bırakılmalıdır. Gereksiz süsler, oyuncaklar veya yastıklar bebek için ciddi bir risk oluşturacaktır. Kullanılan örtüler mutlaka hava sirkülasyonuna izin veren ürünlerden olmalıdır. Mesela delikli battaniye veya hava geçirgenliği yüksek pike örtüler kullanılabilir. Ağır yorganlar veya hava sirkülasyonunu engelleyen örtüler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Yeni Doğan bebek nasıl yatakta yatırılmalı?

Bebekler doğduklarından itibaren hafif eğim verilerek sırtüstü veya her iki tarafa olacak şekilde yan yatma pozisyonunda yatırılmalıdır. Bebekleri yüzükoyun yatırmak tehlikelidir ve uygun değildir. Bebekler uyku ritüeli sonrası kaliteli bir uyku için yataklarına yatırılarak uyutulmalıdır.

Yeni Doğan bebek yatağı nasıl olmalı?

Yeni doğan bebekler için 60x120 cm boyutlarındaki bir yatak yeterli olurken 6+ aylık bebekler için en iyi tercih 80x130 cm boyutlarıdır. Bebek odanız yeterince geniş ise ve bebeğinizle beraber uyumak istiyorsanız 100x200, 120x200 gibi ölçüler sizin için daha uygun olacaktır.

Bebek yeni doğduğunda nerede yatmalı?

Yenidoğan bebeğin anneye olan ihtiyacı düşünüldüğünde ilk dönemde anne ile babanın yatak odasında ayrı bir beşikte uyuması önerilebilir. Anne ve baba ile aynı yatakta yatmamalıdır. Bu, bebeğin minik bedeni için çok tehlikelidir. Ancak ona uygun bir beşikte annenin yatağına yakın bir konumda uyuyabilir.

Yeni Doğan bebek Nasıl yan yatırılır?

Bebekler doğduklarından itibaren hafif eğim verilerek sırtüstü veya her iki tarafa olacak şekilde yan yatma pozisyonunda yatırılmalıdır. Bebekleri yüzükoyun yatırmak tehlikelidir ve uygun değildir. Bebekler uyku ritüeli sonrası kaliteli bir uyku için yataklarına yatırılarak uyutulmalıdır.