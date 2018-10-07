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Yeni doğan sarılığı kalıcı hasar bırakabilir

Yenidoğan sarılığı sebebine bağlı olarak bebeğin doğduğu gün ya da yeni doğan döneminin herhangi bir gününde belirginleşir, genellikle de ilk haftalarda ortaya çıkar.

07 Ekim 2018 Pazar 16:30
Yeni doğan sarılığı kalıcı hasar bırakabilir


Yenidoğan sarılığı zamanında müdahale edilmediğinde bebekte kalıcı hasarlar bırakabilir, doğru teşhisle de kısa sürede tedavi edilebilir.

Yenidoğanda sarılık yüz bölgesinden başlar ve daha sonra karın, kol ve bacaklarda belirginleşmeye başlar. Ancak tanı koymak için kanda “bilirubin” değeri ile bebeklerin sarılık durumu kontrol edilir. Toplam bilirubin değerleri 5 mg/dl’ nin üstüne çıkan her bebeğe sarılık teşhisi konur. Sonrasında sarılığın sebeplerini bulmak ve ona göre takip etmek önemlidir.

Olağan yenidoğan sarılığı 2. günden sonra başlayıp 1-2 hafta sürebilir. Genellikle tedavi gerektirmez. Fakat birçok bebekte kendiliğinden düzelse de bu durum her bebek için geçerli değildir.

Bebeğin anne sütünü sık aralıklar ile alması bilirubinin vücuttan atılımını hızlandırır ve sarılığın erken düzelmesini sağlar.

Tedavi edilmediğinde kalıcı problemlere neden olmaması için yenidoğan her bebeğin düzenli doktor takibinin yapılması önemlidir.

Belirli seviyenin üzerine çıkan sarılık uygun tedavi edilmediğinde beyinde kalıcı hasara ve uzun dönemde nörolojik bozukluklara sebep olabilir.

Yenidoğan bebekte cilt ve göz aklarındaki renk değişiklikleri, cilt sarılığı fark edildiğinde, vakit geçirilmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Yenidoğan bebeklerde doğumdan sonraki 2. günden erken başlayan, hızla artan ve çok yüksek seviyeye çıkan sarılık varsa fizyolojik olmayan bir sarılıktan şüphelenilir.

Zamanında doğan bebeklerde 2 haftadan, erken doğan bebeklerde 3 haftadan uzun süren sarılıklar uzamış sarılık olarak adlandırılır.

Uzamış sarılık durumunda kan grubu uyuşmazlığı, bazı enzim eksiklikleri, idrar yolu enfeksiyonu, tiroid bezinin yetersiz çalışması, doğuştan metabolik hastalıklar araştırılır.

Anne sütünün sarılık tedavisindeki önemi

Sarılığı artıran sebeplerinden biri yetersiz anne sütü alımıdır. Hep vurguluyoruz: Anneler ilk günden itibaren bebeklerini en az 2 yıl ısrarla, özenle emzirmelidir. Bu hem kendi sağlıkları, hem de bebeklerininsağlığı açısından çok ama çok önemlidir. Anne olara siz göğüs kanserine karşı bilinen en büyük önlemi almış olursunuz. Bebeğinizin ise bağışıklık sistemi güçlenir, ömür boyu muhtemel her türlü hastalığa karşı direnç kazanır. Sarılık bu yönden bebekleri tehdit eden ilk hastalıktır ve annenin emzirme özeni, dikkati ile hemen atlatılır.

Sarılığı olan bebekler zor uyandırılabilir ve emmeye istekli olmayabilir. Bu durum sarılık seviyesinin artmasına zemin hazırlar.

Sık sık düzenli anne sütü ile beslenen bebeklerde sarılık düzeyi çabuk düşer.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:30
  1. bebeklerde sarılık
  2. anne sütü
  3. dikkat edilmesi gerekenler

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